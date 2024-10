Paula Pavic actualizó el estado de su casa tras el paso del huracán Milton por Florida durante la noche del miércoles. La expareja de Marcelo “Chino” Ríos, había dicho anteriormente que no evacuaría, pese a estar en zona de riesgo.

Según explicó el martes, su casa en Florida está hecha a prueba de huracanes. Y así lo demostró este jueves, cuando mostró a través de redes sociales que la vivienda solo sufrió daños menores y la caída de algunos árboles.

A través de algunos videos que posteó en sus historias de Instagram, explicó que perdió la electricidad, pero pudo pasar bien la noche junto a su familia en el segundo piso de la casa.

“Mi casa, todo bien”, comentó mostrando imágenes del patio junto al mar, que en ese momento permanecía tranquilo. “Así se ve, pero ayer había unas olas impresionantes, el viento impresionante“, contó.

De acuerdo con Pavic, en el momento crítico del huracán “empezó a entrar el agua, los vidrios se movían muy fuerte, mucho, pero la verdad estábamos súper tranquilos”, aclaró.

“Seguimos sin luz, pero al parecer todo bien. (…) No pasó nada”, añadió. Asimismo, respondió a algunas críticas que recibió por su decisión de no evacuar la zona.

“Para los que deseaban que ojalá me pasara algo por porfiada de no haberme ido de acá, lamento decirles que no me pasó nada, estuvo todo súper bien. Al final creo que tomé la mejor decisión, porque sentía que era el lugar más seguro donde podía estar“, señaló.