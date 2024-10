Paula Pavic se encuentra en una de las zonas que serán afectadas por el poderoso huracán Milton en Estados Unidos. Debido al fenómeno meteorológico de categoría 5, se ordenó la evacuación obligatoria en varios lugares de la costa oeste de Florida, pero la influencer dijo que se mantendrá en su hogar.

Recordemos que, la expareja de Marcelo “Chino” Ríos, vive en Florida junto a sus hijos, en la casa que antes compartió también con el tenista.

Según Pavic, la vivienda soportará los fuertes vientos. “A los que me preguntan, yo no voy a evacuar, me voy a quedar acá, se supone que esta casa está fabricada para huracanes“, dijo en un video que posteó en sus historias de Instagram.

“Lo peor que podría pasar, a lo mejor, puede ser que entre el agua al primer piso, donde no debería haber nada, porque ya subí lo que más podía”, aclaró.

Esta no sería la primera vez que la chilena radicada en Estados Unidos se enfrente a un huracán. “Se supone que pasa por aquí el miércoles en la tarde-noche. Dicen que hay que evacuar toda esta parte, pero la verdad, después de lo que pasé la vez anterior, como que no tengo miedo“, aseguró.

“Todo pasa por algo, todo es perfecto. La verdad tengo cero miedo y nada, a esperar que pase lo que tenga que pasar“, concluyó.

Cabe señalar que el huracán Milton fue catalogado como “extremadamente peligroso” y decenas de miles de personas han dejado ya sus hogares para ponerse a salvo.