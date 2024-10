El famoso actor Al Pacino reveló en una entrevista exclusiva que estuvo al borde de la muerte debido al Covid-19 en 2020. Durante la entrevista, el ganador de un Oscar, detalló su experiencia al perder el conocimiento y quedarse sin pulso, lo que lo llevó a la cercanía de la muerte. El actor relató cómo se deshidrató y solicitó ayuda al sentirse gravemente enfermo en su hogar, donde luego llegaron seis paramédicos y dos médicos para ayudarlo. A pesar de la impactante experiencia, el actor de 84 años aseguró que aquello no cambió su forma de vivir.

El famoso actor, Al Pacino, reveló en una exclusiva entrevista, que estuvo cerca de morir por Covid-19.

El ganador de un Oscar, contó durante una entrevista para The New York Times, que el contagioso virus lo llevó un día a perder el conocimiento, estando a punto de morir.

“Aquella vez se me fue el pulso. Fue como si estuviera aquí y a la vez, no estuviera. Pensé: Vaya, ni siquiera tienes tus recuerdos. No tienes nada. Una mezcla extraña”, dijo el intérprete de la saga “El Padrino”.

Al Pacino estuvo cerca de morir

Sumado a ello, detalló como fue su experiencia. “Lo que pasó fue que no me sentí bien, inusualmente mal… Luego tuve fiebre y me estaba deshidratando”, explica.

En ese momento, le pidió a su asistente que le trajera una enfermera hasta su hogar, quien confirmó que no tenía pulso.

“Estaba sentado allí en mi casa y me sentía como si nada. No tenía pulso”, dijo.

Luego de ello, el actor de 84 años dijo haber visto una ambulancia frente a su casa, en solo cosa de minutos.

El actor recordó que lo asistieron seis paramédicos y dos médicos, con unos trajes, que según describe, parecían “sacados del espacio exterior”.

“Fue un poco impactante abrir los ojos y ver eso. Todos estaban a mi alrededor y decían: ‘¡Ha vuelto!. Él está aquí’”, asegura.

En otra entrevista con People, Al Pacino relató que volvió en sí, con una sensación de confusión. “Miré a mi alrededor y pensé: ¿Qué me ha pasado?”.

“No vi la luz blanca ni nada. No hay nada allí. Como dice Hamlet, ‘Ser o no ser’; ‘El país desconocido de cuyos confines ningún viajero regresa’…”, dijo.

De igual manera, confesó que nunca pensó que algo así le iba a pasar y que, pese a la desgarradora experiencia, aquello no cambió la forma en que vive su vida.