Pedro Pascal y el elenco principal de "Los Cuatro Fantásticos" se presentaron en la Comic-Con de San Diego 2024, revelando las primeras imágenes de la película que llevará por título "The Fantastic Four: First Steps". En el evento, se mostró a Pascal como Reed Richards, junto a Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

En la secuencia, que ya trascendió en redes sociales, se ve al chileno con el traje que usará su personaje, Reed Richards, así como algunas de sus interacciones.

Pascal compartió escenario con los demás protagonistas de la nueva película de Marvel Studios, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

El filme, que marcará el debut del actor chileno en el Universo Cinematográfico de Marvel, ya tiene fecha de estreno anunciada: el próximo 25 de julio de 2025.

“The Fantastic Four: First Steps” será dirigida por Matt Shakman, el mismo que estuvo detrás de la producción y dirección de “WandaVision” y episodios de series como “The Great”, “It’s Always Sunny in Philadelphia”, “Fargo” y “Game of Thrones”.