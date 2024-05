El veterano actor estadounidense Dabney Coleman, conocido por su trabajo en películas como "Tootsie" (1982) y la serie de televisión "Mary Hartman, Mary Hartman" (1976-1977), falleció a los 92 años en su hogar en Santa Mónica, California, según anunció su hija a Hollywood Reporter. Quincy Coleman describió a su padre como un ser curioso, generoso y apasionado que avanzó en su vida final con elegancia. Nacido en Texas en 1932, Coleman participó en más de 60 películas y programas de televisión, destacando en filmes como "9 to 5" (1980) y "On Golden Pond" (1981), así como en series como "Buffalo Bill". Ganador de un Emmy en 1987, su legado en la actuación se destaca por su versatilidad y dedicación al arte, dejando una huella perdurable en la industria del entretenimiento.

El veterano actor estadounidense Dabney Coleman, conocido por su trabajo en películas como “Tootsie” (1982) y la serie de televisión “Mary Hartman, Mary Hartman” (1976-1977), falleció el jueves en su hogar en Santa Mónica, California, a los 92 años, según informó su hija a Hollywood Reporter.

“Mi padre diseñó su tiempo aquí en la tierra con una mente curiosa, un corazón generoso y un alma ardiendo con pasión, deseo y humor”, dijo la cantante Quincy Coleman a la revista, que informa hoy de la muerte del actor.

La artista añadió que su padre “avanzó en este acto final de su vida con elegancia, excelencia y maestría”.

“Un maestro, un héroe y un rey, Dabney Coleman es un regalo y una bendición en la vida y en la muerte, ya que su espíritu brillará a través de su trabajo, sus seres queridos y su legado… eternamente”, expuso.

Nacido en Austin, Texas, en 1932, Coleman participó en más de 60 películas y programas de televisión. Se formó como actor con Sanford Meisner en la Escuela de Teatro Neighborhood Playhouse en Nueva York, entre 1958 y 1960.

Muerte de Dabney Coleman

Entre las películas más destacadas del actor, ganador del Emmy en 1987 por su papel en el filme para televisión “Sworn to Silence”, se incluyen la comedia “9 to 5” (1980) con Jane Fonda, Lily Tomlin y Dolly Parton en su debut cinematográfico, “On Golden Pond” (1981), “War Games” (1983) y “The Muppets Take Manhattan” (1984).

También tuvo pasos en películas clásicas como ‘Stuart Little’ y ‘Los Beverly Ricos’.

En televisión, Coleman interpretó a un irascible presentador de un programa de entrevistas en “Buffalo Bill” de NBC, una serie muy bien recibida por la crítica pero que solo duró 26 episodios.

Coleman también tuvo otras tres oportunidades de encabezar su propia comedia: “The Slap Maxwell Story” de ABC, “Drexell’s Class” de Fox y “Madman of the People” de NBC, aunque ninguna de estas series logró superar su primera temporada antes de ser canceladas.

Entre sus papeles más recientes, Coleman interpretó a Burton Fallin, el dueño de un bufete de abogados y padre del personaje de Simon Baker, en el drama de CBS “The Guardian”. También fue el poderoso agente de Atlantic City, el comodoro Louis Kaestner en “Boardwalk Empire” de HBO, y tuvo un papel en “Yellowstone” como John Dutton, el padre del personaje de Kevin Costner.