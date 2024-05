Un estudiante de derecho en Guatemala se presentó a rendir un examen vestido de payaso, tras no tener tiempo de cambiarse después de participar en un show por el Día de la Madre. El joven, conocido como "El payaso poquito" en TikTok, compartió un video explicando su particular situación, que se volvió viral con más de 2 millones de visualizaciones. A pesar de su tardanza, logró dar el examen y al finalizar, los estudiantes se tomaron fotos con él, revelando que incluso su profesor fue quien tomó la fotografía viral.

A través de un video en TikTok, con el usuario “El payaso poquito”, el estudiante reveló su particular situación.

En el clip se logra ver cómo está sentado en el primer puesto de la sala, con la prueba en la mesa, vestido con su traje de payaso y su rostro pintado.

“Ese día sorprendí a mis compañeros de universidad, porque no me dio tiempo de quitarme el traje y me fui así al examen de derecho penal (en mi cara se ve que no sé nada”, escribió junto a la foto que agregó en la red social.

El video alcanzó más de 2 millones de visualizaciones y más de mil comentarios de usuarios de TikTok.

“Reprueba el examen: pero las risas no faltaron“.”Imagínate que empieza a sacar globos con las respuestas“. “Así puse la cara cuando el profe me agarró copiando“. “Puntos extra por el esfuerzo“, escribieron algunos seguidores.

Vestimenta de payaso

En una segunda publicación,’El payaso poquito’, explicó las razones de su inusual situación.

“Recuerdo que ese día tuve un show del día de la madre y el examen era a las 5:30 de la tarde y yo llegué a las 6 de la tarde“, contó.

“Cuando yo llegue a la puerta todos los compañeros y el licenciado voltearon a verme”, agregó.

A pesar de su apariencia, lo dejaron ingresar al aula y rendir la prueba. Sin embargo, sus compañeros lo continuaron mirando extrañados.

Al finalizar el examen, los demás estudiante se sacaron fotos junto a él e incluso reveló que la fotografía de su video viral, fue sacada por su profesor.