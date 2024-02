Scarlette Gálvez, mejor conocida en redes como “Eskarcita”, se refirió a la reciente entrevista de Rubén Gutiérrez, a quien acuso de haberla tocado sin su consentimiento mientras estaban en el reality Gran Hermano Chile.

Recordemos que, en una entrevista difundida este lunes por el medio Hey! Social TV, el ex carabinero, reiteró sus intenciones de demostrar su inocencia y anunció una acción judicial por el caso.

Tras estos dichos, la influencer posteó algunos videos en su Instagram refiriéndose al tema, donde manifestó que sintió una falta de respeto por parte del medio, puesto que tiempo atrás la entrevistaron a ella.

“Uno no va a algo o a conocer a alguien con la disposición de que la pasen a llevar de esa manera. No sé como tomarlo si ahora la hueá (sic) es tema a nivel nacional“, explicó visiblemente afectada.

Scarlette Gálvez arremetió contra Rubén

Asimismo, Eskarcita aseguró que no se siente cómoda hablando del tema y que a raíz de eso también le han llegado muchos comentarios negativos en redes sociales: “Esto no es un juicio social de a quién le quieres creer o no“, lanzó a los internautas.

“Tienes el valor de decirlo e igual te van a juzgar, igual no te van a creer. Como sociedad estamos como el pico (sic) no sé como mierda (sic) tomármelo. Me afecta, me afectan sus comentarios, me afecta que sea tema“, reflexionó.

Asimismo, se refirió a Rubén y la canción que lanzó tras su regreso al ojo público tras ser expulsado del reality, donde menciona la frase: “yo no fui, ni lo toqué”, que se tomó como una indirecta a la situación del reality.

“Es algo delicado como para que tú vengas y saques una canción mofándote de eso, o séa qué mierda (sic) tienes en la cabeza“, sentenció. “Y los comentarios de mierda (sic), que de verdad no piensan que uno también siente”.

Por último, Eskarcita dijo que no volverá a dar entrevistas después de la situación con Hey! Social TV, quienes aparentemente ya bajaron el video completo de Rubén de su canal de YouTube.

“No tengan miedo de hablar. (…)Es algo que necesitaba decir porque le afecta a miles de mujeres y de personas en el mundo y que lo estén manoseando para decir si es real o no, o de qué manera uno tiene que actuar”, reclamó, para finalmente reiterar que no quiere seguir refiriéndose al tema.

Desde el medio que entrevistó a Rubén Gutiérrez publicaron un comunicado señalando que “hemos decidido retirar de manera permanente la última entrevista subida, debido a que generó un impacto negativo en una persona, lo cual consideramos no refleja el espíritu de nuestro equipo”.