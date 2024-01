A través de su cuenta de Instagram, el cantante argentino Axel reveló esta mañana que se encuentra separado de quien fue su esposa por 16 años, Delfina Lauría.

Acompañado de dos fotografías junto a sus cuatro hijos en común, el cantante de “Amo”, detalló: “Con un nudo en la panza quiero contarles que después de 16 años compartiendo camino de vida con una excelente persona y mujer como Delfi, hemos decidido comenzar una nueva etapa caminando por separado“.

El artista, que se encuentra promocionando su próxima gira “Te voy a amar” la cual pasara por dos ciudades de nuestro país, conversó con BioBioChile sobre el fin de la relación, el cual se dio a mediados del año recién pasado, según relató.

“El amor no es que se termina, no es que desaparece, se transforma en otro tipo de amor y siendo emocionalmente responsable, porque tenemos dos hijos y dos hijas que nos vinculan de por vida y que son nuestra prioridad, con el tiempo y la vida he aprendido que mi paz y mi felicidad no se negocia“, confesó.

“Y ese es el ejemplo que le quiero dejar a mis hijos”, añadió. A lo que agregó: “Si un día no son felices en un lugar, o no estás en la paz que necesitas inténtalo, pero si ves que eso no tiene salida, aprende a retirarte con la frente en alto”, reflexionó.

Pese a revelar que durante su relación con Delfina “nunca tuvimos una discusión, nunca un insulto o portazo”, hubo momentos donde se “desconectaban”.



“Nos llevó a esta decisión dolorosa, pero hay que saber decir adiós en el momento en que hay que decirlo”, aseguró.

“Yo me crie en un hogar muy hostil y ver a mi mamá hasta el día en que se murió infeliz no estuvo bueno, entonces yo prefiero (que vean) a mamá y papá felices a que haya roces -que nunca hubo-, incomodidades en la casa o maltrato u algo con los hijos de por medio, no, no elijo eso yo, yo ya viví eso cuando era chiquito y no va”, cerró.

El cantante insistió que pese a lo triste de la decisión, espera con esto dar el ejemplo a sus hijos de tener amor propio y no desarrollar conductas violentas en sus relaciones futuras como las que él atestiguó en su infancia.

El artista argentino Axel se presentará el próximo miércoles 14 de febrero en Espacio Marina Concepción y el 16 de febrero en el casino Enjoy de Viña del Mar, en el marco de su gira “Te voy a amar tour”. Las entradas se encuentran disponibles en TicketPlus.