El senador Iván Flores critica duramente las declaraciones del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, sobre la posibilidad de entregar un bono a los funcionarios de la institución. Flores califica las declaraciones como "irresponsables", argumentando que primero se debe verificar si el Ministerio del Interior tiene los recursos para esta oferta, señalando que no solo no los tiene, sino que tampoco estaba al tanto de la propuesta. El general Yáñez busca reconocer la labor de los uniformados con aumentos salariales para incentivar su permanencia en Carabineros y aumentar el interés por postular. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, asegura que "no es el camino", cuestionando la asociación de un bono a las licencias médicas, aunque admite que Carabineros envió una propuesta de bonificación al Ministerio del Interior y al Gobierno.