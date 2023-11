Luego de que la revista People aseverara que Carlos Villagrán, el actor detrás de ‘Quico’ de El Chavo del 8, padecía cáncer de próstata, el mismo actor salió a aclarar su estado de salud.

“Queridos amigos, estoy bien, no hagan caso por favor a los medios amarillistas, yo me encuentro con salud, estoy trabajando en Anaheim Disneyland gracias a Dios ya paso todo (sic)”, compartió el intérprete en su perfil de Instagram.

En la misma publicación donde subió la imagen con dicho texto, Villagrán agregó “No se preocupen ni se asusten, eso pasó hace tiempo y nunca lo anuncié“.

Carlos ‘Quico’ Villagrán aclara actual estado de salud

“Recientemente, Carlos Villagrán fue diagnosticado con cáncer de próstata. Ante ello, el mejor conocido como Kiko de la serie El chavo del 8, realizó los procedimientos correspondientes para tratar de combatir esta enfermedad. Así, debió someterse a una cirugía”, afirmaba People en español.

En la nota del medio, se consignó que Villagrán había declarado a los medios de comunicación:”Me acabo de operar de la próstata y nada más (…) es la única operación que tengo, salí de ella, le di gracias a Dios”.

Además de ello, según detalló el mismo portal, ‘Quico’ habría lamentado el no contar aún con su testamento: “Todavía no he hecho mi testamento. Es una irresponsabilidad mía, lo sé. Pero tengo miedo a hacer mi testamento por la teoría de Murphy, en cuando se dice una cosa, te la cambia todita. Entonces, lo sigo pensando un poquito más”.

Hay que enfatizar que el comediante mexicano, a través de su aclaración en redes,no negó ni confirmó el diagnóstico de cáncer; sólo declaró estar bien actualmente de salud.