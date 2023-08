Francisco Saavedra no para con sus proyectos. Junto a “Lugares que Hablan” y “Socios de la Parrilla”, ahora suma la animación del Festival de Viña 2024, en compañía de María Luisa Godoy.

En conversación con BioBioChile, el comunicador aseguró que su mayor desafío será seguir siendo él arriba de uno de los escenarios más importante de América Latina.

“Quiero que la gente me reconozca en la Quinta Vergara como el mismo que ven y que han visto en todos los programas que he hecho”, indicó Saavedra.

“La conexión ya la tenemos, desde antes”

– Entre César Antonio Santis, Antonio Vodanovic, Sergio Lagos, Felipe Camiroaga, Rafael Araneda y Martín Cárcamo, ¿qué animador de Viña del Mar es tu favorito?

Es súper compleja la pregunta, porque cada uno tiene un estilo. Yo creo que uno no puede clasificar al mejor animador porque todos tienen un estilo propio y cada uno en su estilo se preparó y trabajó muchísimo para poder enfrentar ese desafío. No podría decir cuál me gusta más, porque Antonio en su época fue un referente, Sergio con su impronta marcó un estilo nuevo y distinto, y Martín, después de verlo en pleno estallido social animando Viña, también mostró elementos de que es un gran comunicador. Ahora que estoy desde este lado, preparándome para Viña, sería muy injusto hacer un ranking porque es lo más fácil. A uno le puede gustar mucho a una persona, pero a otro le puede gustar mucho otro animador.

– ¿Qué trabajo hicieron o están haciendo con María Luisa Godoy para tener una conexión en el escenario?

La conexión ya la tenemos, desde antes, y eso tiene que ver con el cariño y el respeto que nos tenemos no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Nos estamos juntando mucho y trabajando mucho y ya tenemos las fechas programadas de los ensayos. Además, yo estoy ensayando solo, porque María Luisa ya tiene un camino recorrido. En ese sentido, me estoy enfrentando a los distintos estímulos, en un estudio de televisión, donde te ponen aplausos, pifias y gritos para ver cómo reacciono frente a estas diversas situaciones.

¿Cuál crees que sea tu mayor desafío de animar el Festival de Viña?

Mi mayor desafío es seguir siendo yo arriba del escenario, pese a lo distinto que es Viña a cualquier otro escenario en el que uno puede haber estado. Es que yo no quiero tranzar en mi esencia y quiero que la gente me reconozca en la Quinta Vergara como el mismo que ven y que han visto en todos los programas que he hecho. Ese diría que es mi mayor desafío, y controlar, por supuesto, los nervios y ansiedad propios de un evento de esta magnitud.

¿Ya tienes planeados algunos outfits para el Festival? ¿Piensas trabajar con diseñadores chilenos o internacionales, o apostarás nuevamente con Sergio Arias?

Siento que tengo que ser consecuente con quien soy yo y con quien me he vestido siempre: una sastrería que está en el centro de Santiago, la Sastrería Calabrese. Ese sería mi equipo, junto a Juan José Soto, diseñador que trabajó años atrás con Martín. Vamos a trabajar en equipo y lo que busco es trabajar con la gente que ha estado siempre conmigo, y esta vez no será la excepción. Trabajar con esta sastrería me hace sentir muy contento y, en especial, que ellos tengan esta vitrina para mostrar su lindo trabajo.

Sobre esto mismo, ¿has pensado en elegir algún look más atrevido, como lo que se vio en la Met Gala este año con Sebastián Stan vestido totalmente de rosado o Pedro Pascal con su corto traje rojo?

Hay que tener cuerpo y personalidad para hacer eso y yo no tengo el cuerpo, sí la personalidad (ríe). Yo me quiero sentir y ver bien y, desde ese lugar, no quiero probar. No quiero que sea ensayo y error.

– ¿Qué te dijo tu familia sobre el desafío de animar Viña? ¿Los llevarás contigo esa semana?

Yo voy a Viña a trabajar y lo que viviré es un tremendo desafío, y la verdad es que yo me pongo muy nervioso con la familia ahí, en vivo, que con la familia viéndolo desde la casa por el televisor. En ese sentido, prefiero estar con mi equipo y con la gente con la que voy a estar trabajando. Si mi familia quiere ir a verme, ningún problema, pero yo estaré full concentrado en este nuevo desafío. Ese es el punto. Ahora bien, mi familia siempre ha sido un apoyo muy importante. Ellos están muy contentos, pero tratan de no involucrarse mucho en las decisiones. Ellos no son opinantes ni yo tampoco soy de las personas que las decisiones profesionales las conversa con la familia. Quizás a mi esposo le puedo pedir la opinión, pero las decisiones profesionales las tomo yo.

Francisco Saavedra: “Creo que nadie le podría decir que no al Festival (de Viña)”

¿Qué cosa o condición pudo haber provocado que le dijeras ‘no’ al Festival?

Viña era un desafío y un sueño que siempre había tenido, y creo que nadie le podría decir que no al Festival. Todo el mundo sueña con llegar algún día a ese escenario o a otros escenarios. Hoy día ese es el escenario más importante que hay en Chile, entonces creo que cuando se da la oportunidad, no hay ninguna posibilidad de decir no. En ese contexto, hay que jugársela. Cuando llega tu minuto, llega tu minuto y te la tienes que jugar con todo.

¿Te habría gustado debutar en el Festival de Viña con Tonka tras su experiencia en las versiones del Festival de Las Condes?

Hoy día mi compañera es María Luisa Godoy y estoy muy feliz con ella, la quiero y la respeto. Trabajé con Tonka en el Festival de Las Condes, he trabajado con Diana en Dichato y también he trabajado con Karen en muchos eventos. Siempre voy a tener las mejores palabras para las distintas compañeras con las que comparta la animación, lo mismo que espero que ellas tengan hacia mí.

¿Qué opinas del beso? ¿Lo han hablado con María Luisa y con tu esposo? ¿Será algo que dependerá totalmente del público o decidieron que no?

La gente se tiene que dejar sorprender. Creo que en la Quinta Vergara uno tiene que jugar mucho con la sensibilidad del público, lo que la gente quiera cada noche. Hay que entrar en el juego y tengo mucha confianza con María Luisa y veremos qué se dará. Lo que quiero decir con esto es que nos vamos a dejar llevar por el público. Lo que pase lo van a tener que ver cada noche.

Ahora Canal 13 se encuentra preparando un nuevo reality. Con este boom de los programas de telerrealidad, ¿te gustaría animar alguno o incluso participar en un reality con otros famosos?

Participar no, pero me encantan los realities como telespectador, me gustaron todos los realities que se hicieron en el 13 y soy fan de ellos. En ese tiempo yo trabajaba en “Alfombra roja” y tenía que verlos porque tenía que comentarlos al otro día en el programa. A mí me gustan los realities donde hay competencias, es decir, cuando hay juegos de por medio y el conflicto es parte del día a día. Por eso los realities de antes me gustaban, por las competencias físicas, las cosas de destrezas. Y como animador, yo animé muchos juegos en “Mundos opuestos” y en “Pareja perfecta”, pero hoy por hoy estoy concentrado en Viña, en “Lugares que hablan” y en “Socios de la parrilla”, aunque si en algún momento llega ese desafío, ¿por qué no? Un conductor debe estar preparado para todo.

¿A qué humorista o artista te gustaría ver en Viña?

Hay muchos que me gustaría ver, pero te diría que una mezcla entre artistas consagrados y aquellos que estén siendo éxito en el último tiempo. Lo mismo en humoristas.