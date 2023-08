Hace algunos días, Canal 13 anunció el regreso de los reality shows a la señal televisiva con el programa Tierra Brava, del que todavía se conocen pocos detalles, pero una de sus concursantes podría ser la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Así lo confirmó durante el último capítulo emitido del programa Me Late Estelar, donde fue consultada por su actualidad laboral, en vista de que recientemente regresó a la televisión farandulera tras más de una década fuera y algunos años en la política.

Ante la incógnita sobre si iba a entrar o no al nuevo relity, comentó que “no puedo negar ni confirmar nada en estos momentos. (…)La verdad es que me han contactado, pero no me han convencido“.

Asimismo, Barriga argumentó que aún no toma la decisión porque “son muchos factores, no es solamente económico”.

¿Cathy Barriga puso condiciones para entrar a Tierra Brava?

En la misma línea, fue consultada sobre si tendría algunas exigencias o peticiones para ingresar al show, específicamente con la presencia de Anita Alvarado, con quien tuvo algunas diferencias recientemente y que también se rumora podría entrar al nuevo programa.

“No, yo creo que en cualquier reality nadie puede hacer algo así, porque obviamente los realities tienen un factor sorpresa entre los mismos integrantes”, explicó recordando su paso por La Granja Vip, otro de los programas de telerrealidad que tuvo Canal 13 hace algunos años.

Si bien la señal televisiva por el momento no ha revelado quienes ingresarán al reality, son varios los famosos que han sido vinculados con el nuevo programa por lo que se presume podría estar compuesto de rostros conocidos. Aunque el canal no ha confirmado ni desmentido esta información.