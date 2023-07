Esta semana, Selena Gómez posteó algunas imágenes junto a Francia Raísa, actriz con quien mantiene un importante lazo, ya que fue quien le donó uno de sus riñones en 2017, cuando la cantante perdió este órgano a causa del Lupus, una enfermedad autoinmune que padece.

Las imágenes sorprendieron a sus seguidores, puesto que en 2022 circularon fuertes rumores sobre un quiebre en esta amistad e incluso hubo declaraciones públicas, aunque breves, de ambas artistas en redes sociales.

Esto ocurrió a finales de año en el marco del estreno del documental de Selena Gómez, My Mind & Me. Fue en noviembre pasado luego de una entrevista de la cantante en la revista Rolling Stone que se desataron los rumores de una posible enemistad.

Y es que en la entrevista, Selena Gómez mencionó: “Mi única y verdadera amiga en la industria es Taylor Swift”, esto habría causado el enojo de Raísa, que incluso comentó el post del medio con la palabra “interesante”.

Posteriormente, la intérprete de Who Says, emitió una disculpa pública que resultó en un escueto mensaje en su Instagram donde dijo “siento mucho no haber mencionado a cada persona que conozco”. Desde entonces, no se les había vuelto a ver juntas.

Además, Raísa eliminó a Gómez de sus redes sociales y tampoco apareció en el documental, donde sí se mostraron otras amigas cercanas de Selena y se nombró brevemente el asunto del trasplante, que le salvó la vida a la ex chica Disney.

¿Selena Gómez y Francia Raísa se reconciliaron?

Sin embargo, esta semana la actriz estuvo de cumpleaños y Gómez le dedicó un emotivo mensaje y una galería de fotos.

¿Terminó esto con los rumores? No, puesto que Francia no se pronunció respecto al post. De hecho, los fans de Selena notaron que no dio like ni reposteó el mensaje, como sí hizo con sus otros amigos, aunque sí volvió a seguirla en redes sociales.

Adicionalmente, todo indica hasta el momento que Selena no estuvo en su celebración de cumpleaños y que las imágenes que compartió son antiguas.

“Feliz cumpleaños a este ser humano especial. No importa a dónde nos lleve la vida, te amo. ❤️”, escribió la cantante en su Instagram.