La mañana del jueves, la policía de Daytona Beach, Florida, informó que el actor y músico Drake Bell había sido reportado desaparecido y que se temía por su seguridad. Sin embargo, fue localizado en horas de la tarde.

“En este momento, podemos confirmar que los agentes del orden público están en contacto y que el Sr. Bell está a salvo”, aseguró la policía local en su página oficial de Facebook.

Si bien se confirmó que el actor se encontraba bien, la policía no mencionó su paradero ni explicó por qué se temía por su seguridad. Aunque Bell dejó una pista en su Twitter, con un cómico mensaje.

“Dejas tu teléfono en el auto y no contestas por la noche y esto?“, escribió en la red social refiriéndose al escándalo que habría causado al no estar realmente desaparecido.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂

— DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023