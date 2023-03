"Por favor, no entremos en el tema". Esa era la respuesta común de Andrea Tessa cuando le hablaban sobre maternidad. Así lo aseguró la cantante en una reciente entrevista con Eduardo Fuentes, donde reveló la incomodidad que sentía al ser interpelada sobre el tema.

La cantante y animadora nacional, Andrea Tessa, estuvo en el programa de Eduardo Fuentes, “Buenas Noches a Todos”, donde se refirió a una de las preguntas más incómodas para ella, ¿Por qué no fue mamá?

De acuerdo a la figura musical, ni siquiera conversó el tema de la maternidad con su familia, por lo que no entiende por qué debería hacerlo en entrevistas.

Con 62 años de edad y una extensa carrera musical, Andrea Tessa se sentó frente a las cámaras, para conversar con Eduardo Fuentes en el programa nocturno de TVN.

En el espacio, afirmó que “hubo una época que en las entrevistas decía ´por favor, no entremos en el tema’… porque es un tema súper personal, porque quién sabe por qué no fui mamá”, aseguró.

Así, la artista cuestionó, “¿Por qué tengo que explicar por qué no fui mamá?”. Todo mientras fuentes le daba la razón por posibles “respuestas incómodas, como no quiero o no puedo”.

“Siempre eludí, porque no tengo por qué. No me lo preguntan mis amigos más cercanos”, dijo Tessa, quien agregó que es muy respetuosa con sus cercanos. Tanto así, que afirmó que “detesto la gente copuchenta”.

En ese sentido, aclaró que siempre ha intentado mantener su vida privada fuera de la televisión y de la prensa nacional, enfocándose en sus logros profesionales, para mostrar al público y sus seguidores.