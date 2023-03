La actriz comentó entre bromas que "no me pasa nada bueno después de las 9" de la noche, por lo que no estaría presente en la ceremonia pese a estar nominada.

La actriz estadounidense Jamie Lee Curtis, actualmente nominada a los premios Óscar este año por mejor actriz de reparto, descartó participar en la cena de los nominados debido a que se “acuesta temprano”.

De acuerdo a lo informado por Foxnews, la intérprete de “Un viernes de locos” fue consultada por un periodista sobre su asistencia a la velada, a lo que sólo dijo: “Mami se acuesta temprano”.

Curtis recibió este año su primera nominación al Óscar por su interpretación en la cinta “Everything Everywhere All at Once” y la Academia de Hollywood suele celebrar de forma previa a la entrega de los galardones una cena con todos los candidatos.

El fin de semana, Curtis, de 64 años, asistió a la gala de entrega de los Premios Film Independent Spirit, donde declaró a la revista Hollywood Reporter que la cena de los nominados a los Oscar que se celebra este jueves es demasiado tarde para ella.

La hija de Tony Curtis y Janet Leigh insistió en que le gusta descansar toda la noche, incluso si ello supone no poder asistir a algunos de los eventos convocados por la Academia de Hollywood.

Al contestar al periodista, la actriz señaló: “Ahora podrías decir, ‘Jamie, estás nominada para un premio de la Academia. ¿Vas a estar en la sala con solo los nominados para el premio de la Academia?, y lo he rechazado”, dijo la actriz estadounidense al citado medio especializado.

“¿Por qué? Porque mami se acuesta temprano”, dijo sobre su ausencia. “Porque las 7:30 PM van a ser las 9 antes de que tengamos comida, ¿y sabes qué? No me pasa nada bueno después de las 9 en punto. Nada. ¡Cero!”, agregó.

En la gala de los Óscar, que se celebrará el próximo domingo, 12 de marzo, Curtis competirá por el premio a la mejor actriz de reparto con Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever); Hong Chau (The Whale); Kerry Condon (The Banshees of Inisherin); y Stephanie Hsu ( Everything Everywhere All at Once).