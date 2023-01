Durante las últimas horas, se comenzó a viralizar un video de la actriz Kate Winslet durante una entrevista, pero más allá de sus respuestas, lo que enterneció a los usuarios fue la actitud de la actriz con una reportera infantil que realizaba su primera entrevista.

Específicamente, la entrevista fue realizada por una niña identificada como Martha para el canal de televisión alemán ZDF, quien estuvo a cargo de hablar sobre Avatar: The Way of Water.

Así, la menor participó en las entrevistas a Winslet, la protagonista de la cinta. Sin embargo, al iniciar el encuentro, la joven transparenta su nerviosismo a la actriz, revelando que era su primera entrevista.

“¿Es tu primera vez?”, le pregunta sorprendida la actriz de Hollywood. “¿Sabes qué? Cuando hagamos esta entrevista, nos va a salir como la mejor entrevista de la historia”, le dijo de entrada a su entrevistadora.

“Y, ¿sabes por qué será la mejor? Porque así lo decidimos. En este momento, tú y yo hemos decidido que va a ser una entrevista fantástica”, continuó diciendo con una sonrida.

Asimismo, Winslet se acercó un poco a Martha y mencionó: “Puedes preguntarme todo lo que quieras y no tienes que tener miedo, porque va a ser genial, ¿está bien? ¿Estás lista? Vamos”.

Con eso, la menor pudo realizar su entrevista, que acabó siendo emitida en la televisión alemana. Sin embargo, los momentos previos a las preguntas fue lo que acabó conquistando a los fanáticos.

“Kate Winslet diciéndole a esta niña que su entrevista será increíble, es la cosa más preciosa que he visto en mi vida”, escribió una usuaria junto al video del momento, sumando más de 5 millones de vistos.

“Los junkets (los encuentros de periodistas con estrellas para hacer entrevistas) pueden ser realmente estresantes. Las palabras de aliento y amabilidad como estas pueden hacer mucho”, añadió poco después.

Kate Winslet reassuring this young girl that her interview will be amazing is the most precious thing I’ve ever seen pic.twitter.com/sm0D5FWWsM

— Liv Marks (@OliviaLilyMarks) January 9, 2023