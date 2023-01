La hija de Mel B de Spice Girls, Phoenix Brown, recreó tres de los looks más icónicos de su madre de los años 90.

Phoenix Brown, hija de la cantante Melanie Janine Brown -más conocida como “Mel B”- rindió homenaje a su madre al recrear los looks más icónicos de su madre.

Tal como rescata Elle, la joven, cuyo padre es el bailarín Jimmy Gulzar, tiene 23 años, es decir, casi la misma edad que tenía Mel B cuando triunfó con las Spice Girls.

Phoenix posó con 3 atuendos distintos, imitando las mismas poses que su famosa madre, la llamada “Scary Spice”.

Los 3 looks icónicos que recreó la hija de Mel B

El primer look que Phoenix recreó es un conjunto de dos piezas metalizado, compuesto por un top y un pantalón dorado, además de un peinado compuesto de dos medios moños.

Mel B apareció con este outfit en una promoción de la película SpiceWorld en 1997.

Luego, posó con uno de los looks del álbum ‘Spice up your life’ (1997), cuando Mel B usó un conjunto de top y pantalón baggy con colorido estampado tipo patchwork.

Y el tercer atuendo recreado por la joven es el del videoclip ‘Say you’ll be there, de 1996, donde Scary Spice usó un top de leopardo con una mini falda negra y unas ‘combat boots’ negras.

Video backstage

La joven hija de Mel B además publicó un video en su canal de Youtube, donde muestra el backstage de la sesión de fotos.

“Una mirada al detrás de escena de mí recreando los looks icónicos de mi madre. Esta sesión de fotos fue muy divertida de hacer”, dijo respecto a la secuencia.

Los comentarios del video apuntan al impresionante parecido entre ambas. “Parecen gemelas”, “Te ves EXACTAMENTE igual tu madre, es una locura”, “icónica”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Cabe destacar que Phoenix es hija del matrimonio de Mel B con Jimmy Gulzar, quienes estuvieron casados entre 1998 y 2000.

Luego, Mel B tuvo una relación con el actor Eddie Murphy entre 2006 y 2007, con quien tuvo a Angel Iris Murphy Brown, hoy de 15 años.

En tanto, su hija menor Madison Brown Belafonte, de 11 años, es fruto de su matrimonio con el productor Stephen Belafonte, con quien tuvo un bullado divorcio en 2017.