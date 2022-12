En medio del boom que provocó la serie de Netflix Merlina, muchos fanáticos revivieron la nostalgia que traía la familia Addams en la televisión. Es así como muchos recuerdan las películas de los 90′ e incluso, la sitcom de los años 60′, que logró tomar popularidad alrededor del mundo.

Es así que, entre tantos recuerdos de los capítulos de una serie en blanco y negro que muchos destacaron a la primera versión de Largo, el mayordomo de los ‘locos’ Addams. Y es que, a diferencia del resto de los mayordomos, fue protagonista de diferentes episodios y acabó siendo recordado por su grave voz.

El que estuvo a cargo de este peculiar personaje fue Ted Cassidy, que, con unas pocas palabras, conquistó a la audiencia.

Los Locos Addams fue el primer espacio en televisión donde Cassidy pudo participar tanto en cámara como en voz y, además de ser el fiel mayordomo de la familia, también estuvo a cargo de ser Thing, conocido en el doblaje en español como “Dedos”.

El hombre antes del monstruo

Cassidy nació el 31 de julio de 1932 y desde temprana edad destacó por su gran tamaño. Más tarde, se explicaría que sus 2,10 metros de estatura se debían a la acromegalia que padecía.

Esta enfermedad, de acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, se caracteriza por ser una afección a la glándula encargada de secretar la hormona del crecimiento, provocando un crecimiento superior al resto de las personas.

Pese a esto, Cassidy siguió con una vida normal y comenzó a jugar baloncesto universitario, donde acabó conociendo a Margaret Helen Jesse. A sus 20 años, decidió casarse con ella a la vez que hacía su transición a la radiodifusión y ella estudiaba psicología.

La pareja tuvo dos hijos mientras Cassidy iba creándose un nombre en las radios locales. Sin embargo, al poco tiempo descubrió que su verdadero sueño siempre fue actuar, por lo que comenzó a realizar viajes a California para dar audiciones.

De acuerdo al canal estadounidense MeTV, pese a sus múltiples viajes por el país, su deseo por ser una estrella parecía una causa perdida, volviendo constantemente sin ningún papel.

Según IMDb, tuvo su debut en el cine como marciano en un papel de solo voz y sin crédito en la película de ciencia ficción The Angry Red Planet en 1959.

Su suerte cambió en 1964, cuando, gracias a su aspecto, recibió el papel de Largo. Así, en solo dos temporadas, Cassidy quedaría marcado por el resto de su carrera.

El éxito del mayordomo

Pudo ser por la gracia de su “¿Llamó usted?” en aquella voz grave, sus gruñidos, los bailes con Merlina o el episodio en el que se hizo una estrella pop, pero Largo se había convertido en una sensación pese a su serio semblante.

Tanto fue así que el mayordomo tuvo su propio tema musical: The Lurch (su nombre en inglés). En él, Cassidy realiza principalmente gruñidos y otros ruidos mientras otro grupo musical canta una melodía pop.

En la canción también canta, en el mismo estilo que hizo la voz de ultratumba en la introducción de Los Locos Addams.

Luego de 64 episodios, Los Locos Addams llegó a su fin. Entonces, Cassidy esperó lograr obtener mayores papeles tras el éxito de Largo, sin embargo, este icónico personaje también acabó siendo su propia condena.

De monstruo a alien

En 1966, mismo año que acabó la sitcom, el intérprete nuevamente fue Largo en un capítulo de Batman, en donde apareció asomado en una ventana, mientras que el héroe junto a su compañero Robin trepaban un edificio.

Asimismo, comenzó a dar su voz en diferentes caricaturas y realizó una nueva aparición en un episodio de la primera temporada de Star Trek. ¿Su papel? Un alienígena escogido especialmente por sus dos metros de altura.

Entonces, en el libro Star Trek Memories, William Shatner recordó la aparición de Cassidy, en especial cuando fue al estudio a probar el maquillaje.

“Cassidy se sentó en la diminuta silla de maquillaje de Phillips y permitió que el artista lo transformara de un actor joven y sonriente a un monstruo corpulento y malvado”, recordó.

El personaje, de tez grisácea, ojos hundidos y completamente calvo, dejó un resultado “bastante aterrador”, que incluso utilizaron en el estudio para tratar de asustar a un vendedor.

Entonces, el propio Shatner recuerda cómo él junto a productores y diseñadores esperaban en compañía de Cassidy en la oficina del director, Gene Roddenberry, al comerciante.

“La puerta se abre y este vendedor de trajes se encuentra cara a cara con un monstruo”, sin embargo, en vez de espantarse, el vendedor optó por ofrecer sus prendas de vestir más grandes disponibles.

“Llenos de culpa por la broma, Gene y yo compramos unos pantalones a cuadros realmente feos”, recordó en su libro.

Largo, el mayordomo de Los Locos Addams que condenó a Ted Cassidy

Pese a las risas, Cassidy solo apareció en un episodio de la serie y volvió para dar su voz a un par de personajes, sin tener crédito al respecto.

Su voz grave se utilizó, por ejemplo, para la caricatura Frankenstein, Jr y diferentes monstruos animados. También fue Pie Grande, un villano de El Hombre Nuclear y La Mujer Biónica.

Tuvo apariciones especiales en populares series de su época, como Mi Bella Genio, donde fue un gigante, e hizo la voz del villano Metallus en la serie animada El Fantasma de Espacio, sumando apariciones fugaces en diferentes series.

También prestó su grave voz en la serie El Hombre Increíble, donde fue el narrador y también los gruñidos y ruidos que generaba el propio Hulk al transformarse.

Con una carrera caracterizada por ser un ‘monstruo’, Cassidy admitió haberse sentido atrapado por el éxito de Largo, y así lo hizo saber en las pocas entrevistas que dio.

En 1970, según consigna la revista Closer Weekly, Cassidy aseguró que la popularidad del mayordomo “fue fantástica hasta el segundo año, luego comencé a ver que el interpretar a este tipo, que realmente no hizo nada más que ese truco gracioso, no fue divertido”.

“Empecé a reaccionar mal, no con el elenco ni el equipo, porque eran buena gente, pero sí conmigo mismo. Pensé ‘Debo salir de este espectáculo. Es terrible. No quiero tener nada que ver con este personaje, me está arruinando”, añadió entonces.

Asimismo, aseguró entonces que “todo el mundo empezó a conocerme por el nombre del personaje en lugar de mi nombre. Realmente comencé a entrar en pánico, porque si eso continuaba, no volvería a trabajar, así que me puse feliz de que se cancelara Los Locos Addams“.

De todas formas, volvió a ser el mayordomo en la serie animada de la familia Addams, lo interpretó también en la serie animada The New Scooby-Doo Movies en 1972 y en la película de 1977 Halloween with the New Addams Family, donde volvió a ponerse el traje, esta vez visto a color.

El último protagónico de Cassidy fue Godzilla, donde interpretó al monstruo durante los 26 episodios de la caricatura hasta 1979, el año en que murió.

Específicamente, el actor falleció a los 46 años, luego de realizarse una cirugía para eliminar un tumor benigno en el corazón que acabó con diferentes complicaciones, muriendo días después.