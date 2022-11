La actriz y directora estadounidense Olivia Wilde y el músico y actor británico Harry Styles han puesto fin a su relación amorosa tras dos años de noviazgo.

Así lo confirmaron fuentes cercanas a la expareja en diálogo con la revista People, donde aseguran que a pesar del distanciamiento, ambos “siguen siendo muy amigos”.

Cabe señalar que Wilde y Styles se conocieron en el rodaje de la película “Don’t Worry Darling”, cuya producción no estuvo exenta de polémicas debido a supuestos desencuentros entre algunas de las estrellas del elenco, como Florence Pugh y Chris Pine.

“Él todavía está de gira y ahora se va al extranjero. Ella se está enfocando en sus hijos y su trabajo en Los Ángeles… Es una decisión muy amistosa”, señaló un cercano.

Tal como recoge el diario El País de España, Olivia Wilde y sus hijos Otis (8 años) y Daisy (6), hijos también del actor Jason Sudeikis, fueron vistos en el concierto de Harry Styles el pasado 15 de noviembre en Los Ángeles.

“En este momento, tienen diferentes prioridades que los mantienen separados (…). No hay mal ambiente entre ellos, Harry no ha dejado a Olivia, ni viceversa”, aseguró otro amigo de la expareja al portal Page Six.

“Esta ha sido la relación más larga que ha tenido Harry, así que claramente tienen un vínculo especial… Es imposible tener una relación cuando el próximo año él está en todos los continentes y Olivia tiene su trabajo y sus hijos”, agregó la misma fuente.

Cabe señalar que el músico británico se presentará en Chile el próximo 1 de diciembre en el marco de su exitosa gira “Love on Tour”, que ya agotó todos sus tickets disponibles en el Estadio Bicentenario de La Florida.