Durante años, las redes sociales han enfrentado a Selena Gómez y a Hailey Bieber. De hecho, durante la última gala MET, un grupo de fans comenzó a gritar el nombre de la cantante mientras ingresaba la modelo.

Sin embargo, las jóvenes quisieron responder unidas a los comentarios y posaron por primera vez juntas en una fotografía, durante Academy Museum Gala, un evento al que asistieron los más famosos de Hollywood.

La sorpresiva imagen fue tomada por el fotógrafo Tyrell Hampton, quien la compartió en sus redes sociales, donde agregó: “Plot Twist” (que en español significa algo como “Giro inesperado”).

La foto causó un gran caos en las redes sociales y entre los fanáticos de ambas artistas, quienes llevan años enfrentados.

No obstante, no se conocen detalles de la interacción entre ellas en la Gala.

¿Selena Gómez vs Hailey Bieber?

Recordemos que los rumores comenzaron con el fin de la inestable relación entre Selena Gómez y Justin Bieber, quien a los pocos meses contrajo matrimonio con Hailey Bieber, en 2018.

Hailey ha hablado en reiteradas ocasiones sobre el quiebre entre su esposo y la exchica Disney, además de admitir que no es fácil enfrentar los rumores.

“Cuando él y yo comenzamos a salir, no estaba en una relación, no lo estuvo ningún momento”, dijo la modelo en septiembre en el podcast Call Her Daddy. “No es mi naturaleza meterse en la relación de alguien”.

Selena, por su parte, ha asegurado y pedido a sus fans no comportarse de forma ofensiva con Bieber ni con ninguna mujer.