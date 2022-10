A 2 meses de la ‘funa’ que recibió Camila Recabarren por parte de otra chilena en Estados Unidos (EEUU), la modelo se refirió a los hechos, argumentando que las acusaciones serían falsas y desmintiendo el abuso de sustancias.

Fue Daniela López, con residencia en EE.UU quien publicó en julio pasado un video en el que desalojaba a Recabarren del inmueble que le arrendaba. La mujer denunció que su inquilina le debía meses de arriendo, que no tenía comida para su hija y que consumía drogas.

Ahora, en entrevista con la revista Sarah, Camila Recabarren explicó con más detalles como fue que conoció a López y los hechos que ocurrieron a medida que avanzaba su estadía en el país.

“Cuando llegué a California fui al Consulado, le pregunté al cónsul si tenía algún dato de un lugar barato como para poder arrendar, y así llegué a ella. Es una artesana súper seca. Estoy agradecida de su buena onda”, contó.

“Me recibió con los brazos abiertos”, admitió. “Fue bacán. Y después de eso, al final, la verdad no sé qué le pasó. No entiendo cómo actuó. Estuve en ese departamento dos meses y todo bien”.

Así mismo, señaló que la mujer se encontraba pasando por un mal momento cuando emitió aquellas declaraciones que hizo públicas. “Ella al final tuvo un mal momento, y eso es tema de ella. Yo no le respondí nada sobre sus declaraciones, porque todo lo que se estaba diciendo era falso”, aseguró.

En la misma línea, contó que no había sido la única que tuvo un cruce con López.”Había tenido discusiones con un chico antes, y con otra persona antes de él, entonces yo era una más…”, dijo.

Las acusaciones serían falsas, dice Camila Recabarren

“Todo es mentira. Mi familia y yo sabemos cómo fueron las cosas, y no voy a caer en esto de responderle públicamente nada. Soy una persona con valores, vengo de una familia honesta y trabajadora. Soy deportista, ¡jamás sería drogadicta!”, afirmó la modelo.

Además, aseguró que no debía el pago del arriendo. “Yo sí pagué el arriendo. Soy la mujer más ordenada que hay, de hecho, al salir de ese departamento lo dejé impecable. Ella tenía algo con mi hija. Siempre me estaba diciendo “la Isabella ensució esto”, “la Isabella hizo esto otro”, pero fuimos súper respetuosas, la verdad”.

Finalmente, se refirió al día en que tuvo que dejar el departamento. “Fue terrible. Ella encerró a mi hija. La Isabella lloró mucho, lo pasé súper mal. No nos dejaba salir del departamento. Tuvieron que venir otros chilenos a rescatarnos…”, contó.

“No sé por qué tanto conflicto conmigo la verdad. No sé por qué dijo todo eso, pero no me puedo hacer cargo de lo que haya dicho o no. Ojalá esté bien, que le vaya bien en la vida. Solo eso puedo agregar”, añadió.