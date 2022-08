Olivia Newton-John, actriz y cantante con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo, falleció este lunes a los 73 años. La artista se destacó por su actuación en Grease, donde interpretó a la inocente y dulce Sandy, pero también la recordamos por sus apariciones en series como Glee y RuPaul’s Drag Race, entre otros programas donde fue invitada.

Primera aparición en TV como ella misma

En 1997, Olivia tuvo una breve aparición en un capítulo de la serie estadounidense Murphy Brown emitida por la cadena CBS, el cual se titulaba “I Hear A Symphony” (“Escucho una Sinfonía), donde se personificó a ella misma.

El episodio muestra a Murphy (la protagonista) y Olivia en una subasta benéfica donde ambas pujan por una oportunidad única de dirigir una orquesta.

La voz detrás de la canción Hopelessly Devoted To You de la película Grease, no solo tuvo apariciones como actriz, sino también como jurado, como por ejemplo en el programa de concursos American Idol.

Durante los años 2003 y 2007, Olivia fue invitada a participar como jurado en 3 episodios de este TV show estadounidense.

Olivia Newton-John en Glee

Otras de sus icónicas apariciones fue en la serie musical Glee. En el 2010, Newton-John actuó como ella misma en los episodios “Bad Reputation” (Mala Reputación) y “Journey to Regionals” (Viaje a los Regionales).

En el primero, los integrantes de Glee encuentran en una plataforma fiticia de videos, un registro de la entrenadora de porristas Sue Sylvester (Jane Lynch) donde aparece bailando “Physical” junto a Olivia Newton-John. Mientras que en el otro capítulo, Olivia es parte del jurado de la competencia regional.

Olivia en RuPaul’s Drag Race

Además, la actriz detrás del papel de Sandy también fue invitada en 2015 al programa de competencias RuPaul’s Drag Race, en el capítulo llamado “Glamazonian Airways”.

Ese mismo año, Olivia participó como jurado invitado en Dancing with the Stars. Un programa de baile estadounidense donde un famoso o famosa danza junto a un bailarín o bailarina profesional.

La despedida de Olivia Newton-John

“Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil (…) Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama”, fueron algunas de las palabras que expresó la familia de la cantante para comunicar su fallecimiento.