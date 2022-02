Hace pocos días el cantante de música urbana Farruko, manifestó sobre el escenario estar arrepentido de ciertas canciones, justo antes de que fuera a cantar la letra de 'Pepas', una de las más exitosas de su repertorio, la que finalmente, no entonó. Conoce de qué trata la polémica canción.

El pasado fin de semana, el artista reguetonero Farruko, sorprendió a quienes asistieron a su show en el FTX Arena de Miami, Florida, Estados Unidos, tras negarse a cantar la canción ‘Pepas’, cuya letra trata sobre drogas.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (…) No me siento orgulloso de eso”, fueron parte de las palabras del artista sobre el escenario.

¿Qué dice la letra de la canción de Farruko, ‘Pepas’?

“Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”. Así se plantó Farruko frente al público cuando iba a entonar la letra de la canción ‘Pepas’.

“Pepa y agua pa’ la seca, to’ el mundo en pastilla’ en la discoteca“. La letra, aparentemente hace referencia a las drogas alucinógenas, comúnmente llamadas “pepas” y que suelen tomarse con mucho líquido, pues producen deshidratación.

Además, días después del lanzamiento de ‘Pepas’, Farruko compartió un tweet en el que escribió unos emojis de pastillas, haciendo referencia al significado de su canción.

También queda confirmado el hecho de que la letra de la canción de Farruko, ‘Pepas’ habla sobre drogas cuando menciona estar “empastilla’o“.

¿Qué es una “pepa”?

Cuando se habla de “pepas” en relación a las drogas, se habla en algunos casos del LSD o del DMT sintética, sustancias altamente psicodélicas.

Quienes consumen alucinógenos se refieren a las experiencias ocasionadas por estas drogas como “viajes”.

Según el sitio Medline Plus explica que el las sustancias alucinógenas como el

LSD puede aumentar el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal.

También puede provocar insomnio, inapetencia, temblores, sudoración, problemas mentales que incluyen ansiedad, depresión y esquizofrenia.

Revisa la letra de la canción ‘Pepas’ aquí: