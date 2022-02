La actriz y animadora Whoopi Goldberg aseguró en su programa The View que el Holocausto no tuvo que ver un tema de raza. "Fueron blancos matando a blancos", dijo.

El canal televisivo estadounidense ABC suspendió este martes a Whoopi Goldberg, actriz y presentadora de su programa “The View”, durante dos semanas por un comentario en que negó que el Holocausto tuviera una motivación racial.

En un comunicado, la presidenta de ABC News, Kim Godwin, anunció la suspensión con carácter inmediato y durante dos semanas por los “comentarios erróneos y dolientes” de Goldberg.

Los dichos de Whoopi Goldberg sobre el Holocausto

El lunes, durante una conversación con tertulianos en su programa, Goldberg, quien es afrodescendiente<, negó que el Holocausto tuviera que ver con la raza de los judíos al considerar que se trató de personas blancas matando a otras personas blancas.

“Seamos fieles a la verdad. El Holocausto no tuvo que ver con la raza. El Holocausto representa la inhumanidad del hombre, pero no tiene que ver con la raza. Fueron blancos matando a blancos”, dijo Goldberg en el programa.

“Lamento el daño que he causado”

Ese mismo día por la tarde, la actriz se disculpó en Twitter e indicó que el Holocausto sí tuvo una motivación racial porque los nazis consideraban a los judíos una raza distinta e inferior.

“Ayer en nuestro programa, hablé mal… Dije algo que siento la responsabilidad de no dejar sin examinar, porque mis palabras molestaron a mucha gente, nunca fue mi intención. Y ahora entiendo por qué, y por eso estoy profundamente agradecida porque la información que obtuve fue realmente útil y me ayudó a comprender algunas cosas diferentes”, sentenció.

“Mientras discutía cómo una junta escolar de Tennessee votó unánimemente para eliminar una novela gráfica sobre el Holocausto, dije que el Holocausto no se trataba de raza sino de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Pero sí se trata de raza, porque Hitler y los nazis consideraban a los judíos una raza inferior”, agregó.

“Ahora, las palabras importan y las mías no son una excepción. Lamento mis comentarios como dije y me quedo corregido. También estoy con el pueblo judío, como saben, y como todos ustedes saben porque siempre lo he hecho”, escribió.

“El pueblo judío de todo el mundo siempre ha tenido mi apoyo…Lamento el daño que he causado”, cerró.

La presidenta de ABC News reconoció la disculpa de Goldberg, pero dijo haberle pedido que se tomase tiempo para “reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios”.