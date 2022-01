El próximo 20 de abril se cumplirán tres años de la muerte de Avicii, el popular DJ y productor musical sueco. Un nuevo libro revela las últimas palabras y pensamientos que registró en su diario de vida antes de suicidarse.

Los fanáticos de Tim Bergling, su nombre real, podrán tener acceso a más detalles sobre su vida y carrera en la publicación “Tim – La Biografía Oficial de Avicci”, escrita por el periodista de investigación Mans Mosesson. La pieza será publicada el 18 de enero y revelará detalles de los problemas de salud mental, una enfermedad crónica y su adicción a las drogas.

Recordemos que el artista tras éxitos como “Wake me up” y “Levels” se suicidó en Muscat (Omán) usando una botella de vidrio.

En una serie de extractos revelados por New York Post, se muestran algunos pensamientos que Tim plasmó en su diario de vida antes de morir. “Me costó mucho aceptar no volver a beber nunca, aunque todos los médicos sugirieron enfáticamente que esperara al menos un año antes incluso de tomar una cerveza”, dijo en uno de los pasajes.

“Por supuesto, no escuché a la mayoría de los médicos, escuché a la pareja que dijo que estaba bien si tenía cuidado. Era ignorante e ingenuo y estaba de gira por el mundo, todavía en la gira interminable, porque una vez que le has dado una vuelta, ¿adivina qué?…Empiezas de nuevo desde el principio. Esos días en el hospital fueron los días más ansiosos y libres de estrés que puedo recordar en los últimos seis años, esas fueron mis verdaderas vacaciones, por muy deprimentes que parezcan”, agregó.

“El alivio de pasar de un dolor extremo a ninguno, sabiendo que nadie espera nada más que esperar (que es la única forma de tratar la pancreatitis) y luego recuperarse fue enorme. Fue un gran alivio teniendo en cuenta el horario demencial que había mantenido hasta ese momento”, señaló Bergling en su diario.

Del hospital que habla es el centro de rehabilitación Ibiza Calm, lugar en el que estuvo internado en 2015 tras una petición de su familia.

“Necesitaba que me lo explicaran de manera muy lógica y al estilo de un cavernícola para que yo realmente entendiera su naturaleza y cómo me estaba dañando. Ay, dolor. ¿Por qué me duele ahora? Sensación de incomodidad. El Tim del futuro lidiará con el dolor. El Tim del futuro afronta el dolor mejor que el Tim actual porque ya hay demasiados dolores presentes que son más urgentes que afrontar”, expresó.

En el diario también dedica palabras a las técnicas de meditación del fallecido líder religioso indio Maharishi Mahesh Yogi, a las cuales había recurrido como una forma de buscar alivio. “Se siente como si estuviera en un nuevo modo de ser predeterminado, que es muy nuevo y un poco aterrador. Sentí que los temores de los últimos días me causaron estragos, pero recuerdo el consejo para concentrarme en mi respiración”, indicó.

Las últimas palabras de Avicii

Según explica el artículo de New York Post, El último mensaje en el diario de Avicii dice: “¡El derramamiento del alma es el último apego, antes de que se reinicie!”

Cabe destacar que Mosesson conversó con los padres del DJ, Anki y Klas Bergling, además de familiares, amigos y colegas.

En el libro, el periodista revela que un amigo de Avicii que conoció durante su viaje a Omán, llamó al padre del artista un día antes de la muerte porque estaba preocupado sobre la meditación que estaba haciendo, pues no comía ni hablaba. Tras eso, la misma persona lo llamó para decirle que su hijo se había suicidado.