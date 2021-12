El diario británico Mail on Sunday usó este domingo su portada para disculparse con la duquesa de Sussex Meghan Markle (40), luego de publicar una carta privada qrue escribió a su padre.

La misiva, tal como reportó BioBioChile, fue escrita en agosto de 2018, unos meses después de que Meghan se casara con el príncipe Harry, nieto de Isabel II.

En ella le pedía a su padre, Thomas Markle, que evitara entregar declaraciones a la prensa y de hacer afirmaciones falsas sobre ella.

En la zona inferior de la portada, consigna la revista People, este domingo se leyó “la duquesa de Sussex gana su caso legal por infracción de derechos de autor contra Associated Newspapers por artículos publicados en The Mail on Sunday y publicados en Mail Online”, enviando a la página 3 para leer las disculpas más extensas.

If a court has ordered your newspaper to issue a front page statement acknowledging your legal defeat to Meghan Markle, why not shove it out on the quietest news day of the year? Merry Christmas to one and all! pic.twitter.com/VCqPYniXQj

— Jim Waterson (@jimwaterson) December 25, 2021