Sin lugar a dudas, las celebridades ligadas al mundo de Hollywood marcan tendencia no sólo por sus actuaciones y los temas tratados en sus películas y/o series, sino que también por las causas por las que abogan, los productos que consumen… y el estilo que imponen dentro y fuera de la pantalla.

Así lo han dejado en claro artistas como Will Smith, Gwen Stefani, Keanu Reeves y Jennifer Lopez, entre otros, quienes además de destacar en lo profesional se han vuelto referentes indiscutidos por saber llevar los años de forma óptima.

Estos “Vampiros de Hollywood” no sólo se han mantenido vigentes en sus labores, sino que también han demostrado que el paso de los años se puede llevar tan bien e incluso mejor que las décadas pasadas.

A continuación te compartimos el antes y ahora de ocho celebridades que, físicamente, prueban que están en la “flor de la vida”.

1. Jennifer Lopez

Desde su irrupción en la pantalla grande con el rol de Selena en 1997, ‘Jenny from the Block’ ha sido figura indiscutida de la ola latina en Norteamérica y el mundo, marcando pauta en lo que a looks se refiere.

Y es que a sus 52 años la novia de Ben Affleck luce increíble y, según comentó recientemente en sus redes sociales, sin retoques en su rostro.

“Es sólo mi cara ¡Por la 500 millonésima vez! … NUNCA ME HE HECHO BOTOX, ni ningún inyectable o cirugía, solo digo: ¡Consíguete un poco de JLO BEAUTY y siéntete hermosa en tu propia piel!”, declaró Jennifer en un post.

2. Keanu Reeves

Dicen que el ídolo de la saga John Wick se “conserva en vino”, considerando que a sus 57 años se mantiene tan atractivo como en su juventud.

Sin ir más lejos, en septiembre de 2021 la revista GQ lo reconoció como un ícono del estilo. “Keanu Reeves es el ícono de estilo en el que debes fijarte en 2021”, declaró en un artículo dedicado a dos de sus looks característicos: el de trajes negros tipo Matrix y aquellos “holgados” que emulan la estética de los ’90 que rememora a series como Friends.

3. Kerry Washington

A sus 44 años, la actriz de la serie Scandal es sin duda una de las afortunadas que parece no envejecer. Desde su debut en la pantalla grande a principios de los 2000, pasando por roles en cintas como Sr. y Sra. Smith hasta su reciente participación en la producción de Netflix The Prom, Kerry siempre ha demostrado verse espectacular pese a la edad.

4. Will Smith

El recordado Príncipe del Rap ha logrado mantenerse vigente durante varias décadas gracias a su genial sentido del humor, mezclado con grandes dotes para la actuación y su atractivo look.

Por ello, no es de extrañar que a sus 53 años se mantenga como un referente del éxito de Hollywood, sobre todo, considerando que ha logrado mantenerse bien sin importar el paso de los años.

5. Jessica Alba

La actriz de 40 años recientemente hizo gala de su figura en bikini mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares en México, luciendo tan bella como en sus inicios, cuando a principios de los 2000 protagonizaba la serie Dark Angel.

“Después de tener a mis hijos, creo que caí en la rutina de sentirme cómoda conmigo misma de una manera diferente. La industria del entretenimiento es un lugar muy difícil para tener un fuerte sentido de confianza. Antes de Internet, los editores de revistas y periodistas tenían control sobre cómo me veían las personas“, declaró en una profunda entrevista con el medio Coveteur.

6. Paul Rudd

El eterno enamorado de ‘Phoebe’ de Friends, quien ha desarrollado una notable carrera en la pantalla grande como “Ant-man” en el Universo Cinematográfico de Marvel, es una de las muestras vivientes de que a algunos la vejez les “pasa por el lado”.

Y es que a sus 52 años la estrella de la recordada cinta Ni Idea (1995) se mantiene tan sexy como a sus veinte, poniendo de manifiesto que la edad es sólo un número. Incluso, este mes fue elegido como el “Hombre más sexy del mundo” por la revista People, un honor que sólo viene a confirmar su atractivo senior.

7. Gwen Stefani

La celebrada cantante detrás del exitoso grupo No Doubt ha sido, desde sus inicios en el mundo de la música a mediados de los ’90, una de las rockeras más revolucionarias en cuanto a moda se refiere.

Pasó por una época marcadamente punk que luego fue mezclando con otras tendencias, y que hoy a sus 52 años la hacen un modelo absoluto de belleza y estilo.

“Es realmente difícil para todos envejecer y tener que enfrentarse a la vida. Especialmente para las mujeres y las personas que han estado en el centro de atención. Puede ser abrumador, pero lo abordas simplemente tratando de ser la versión más hermosa de ti mismo por dentro y por fuera”, declaró la estrella al medio The Daily Telegraph.

8. Pharrell Williams

El rapero, compositor y productor discográfico de 48 años, famoso por formar parte del grupo N.E.R.D. y por sus colaboraciones con múltiples artistas como la propia Stefani, es otro de los ejemplos del mundo del espectáculo en cuanto a celebridades que no envejecen.

¿Su secreto?… “Me exfolio la piel como un loco. Cuando te exfolias y bebes mucha agua, te hace bien. Para mí, la clave es exfoliarse, como un monstruo. Hay mucha piel muerta. Todo el tiempo. (Debes hacerlo) Como un loco narcisista”, declaró en 2017 al medio Dazed.

¿Qué famosos agregarías al listado?