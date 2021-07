La actriz Andie MacDowell acaparó las miradas en el Festival de Cannes, donde lució un radical cambio de look. La intérprete de 63 años optó por mostrar sus canas al natural, algo que a sus representes no les pareció buena idea.

La artista desfiló por la alfombra roja de la premiere de la cinta Annette hace algunas semanas, donde reveló el look que cultivó durante la cuarentena.

De esta forma, Andie dejó atrás su larga cabellera ondulada castaña, por la que incluso consiguió campañas publicitarias.

“Al comienzo de la cuarentena, mi cabello comenzó a crecer y cada vez que mis hijos me veían, seguían diciéndome que me veía ruda con mi cabello gris”, reveló a Vogue.

“Me gusta compararme con George Clooney porque ¿por qué no? He estado diciendo por un tiempo que era hora de que yo, personalmente, hiciera esa transición porque sentí que era apropiado para mi personalidad y para quien soy”, dijo.

Según relató la estrella, durante el encierro, “tuve mucho tiempo libre y me obsesioné con Jack Martin, quien peinaba a Jane Fonda. Compartí esas fotos con mucha gente y decía: ‘Oye, quiero hacer esto"”, añadió.

La decisión

Después de ser elegida para un nuevo proyecto, tuvo que tomar una decisión rápida sobre si cambiaría o no de look.

“De hecho, mis representantes me habían dicho: ‘No es el momento’. Y dije: ‘Creo que estás equivocado y voy a ser más poderosa si acepto el lugar donde estoy ahora. Es el momento porque en dos años voy a cumplir 65. Si no lo hago ahora, no tendré la oportunidad de ser sal y pimienta (una referencia a su cabello gris)”, reconoció.

Por supuesto, tuvo algunas aprensiones al principio, pero finalmente lo hizo.

“Fui muy cautelosa porque no quería que nadie se molestara y estaba tratando de averiguar cómo podía usar pelucas para complacer a la gente. Pero una vez que lo hice, me quedó muy claro que mis instintos eran correctos porque nunca me había sentido más poderosa”, sentenció.

“Me siento más honesta. Siento que no estoy fingiendo. Siento que estoy abrazando justo donde estoy. Me siento muy a gusto. Y en muchos sentidos, creo que es más sorprendente en mi cara. Siento que me queda bien”, cerró.