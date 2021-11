El actor Steve Buscemi, famoso por su extenso currículum de películas y series, se convirtió en un meme en los últimos años gracias a un look que usó en 30 Rock, en el cual se viste imitando a un escolar.

Lo gracioso es que el profesional ya tenía más de 50 años en ese episodio de la temporada 6 de la serie estadounidense de comedia, emitido en 2012, de acuerdo al canal norteamericano NBC.

En esa escena en particular, Buscemi interpretaba al detective privado Lenny Wosniak, quien recuerda una ocasión en que acudió de ‘encubierto’ a una escuela secundaria (enseñanza media).

El meme usualmente va acompañado de la frase “How do you do, fellow kids?”, que se traduciría como “¿cómo les va, niños como yo?”. Esta imagen se usa para reflejar cuando alguien de mayor edad intenta parecer joven y fracasa.

Pues ahora Steve ha revivido su outfit, esta vez para celebrar Halloween y varias personas se lo toparon en el barrio de Brooklyn, en Nueva York.

Usuarias de Twitter han compartido selfies junto a Buscemi, donde se puede apreciar que su disfraz es igual al original, excepto por los lentes y la barba que usa actualmente el actor.

My daughter got a less blurry pic! https://t.co/alM7crnEYM pic.twitter.com/qsVhyCgh61 — Debra Wexler (@DebraWexler_) November 1, 2021

Steve Buscemi went full meta last night pic.twitter.com/RbcJ1EFtHX — Tom Reagan’s Hat (@RufusTSuperfly) November 1, 2021