La actriz Angelina Jolie siempre ha tenido el foco de Hollywood puesto en ella. Y no es para menos, considerando que desde joven llamó la atención de todo el mundo por su peculiar belleza y gran talento, además de sus recordados matrimonios con Billy Bob Thornton y Brad Pitt.

No obstante, tras su bullado divorcio del premiado actor, la artista ha estado enfocada en un 100% en los tres pilares de su vida: sus hijos, su labor filantrópica y su trabajo frente y detrás de cámaras.

Precisamente, en el marco del estreno de su última película Eternals, la actriz llamó la atención en la alfombra roja no sólo por ir acompañada de cinco de sus seis hijos, sino que además por un curioso accesorio.

El llamativo accesorio de Jolie

Nos referimos a un “brazalete de barbilla” hecho de oro, el cual aportó significativamente a su elegante look y se convirtió en el comentario obligado de los comentaristas de moda.

De acuerdo al medio inglés Metro, “la actriz agregó un toque inusual a su glamoroso atuendo: una sorprendente pieza de joyería facial“.

“Angelina usaba un ‘manguito’ en la barbilla, que se extendía desde la boca hasta la parte inferior de la cara y, naturalmente, la atrevida pieza de joyería hizo que la gente hablara”, agregó.

Por último, señalaron que si bien “ya estamos familiarizados con los brazaletes en las orejas, la versión de la barbilla parece ser la hermana menos conocida de las joyas faciales llamativas”.

¿De dónde sacó el brazalete?

De acuerdo a lo reportado por Metro, la intérprete contactó a una joyera local para obtener el peculiar accesorio. En específico, el artículo usado por Angelina fue diseñado por la artista Nina Berenato, oriunda de Austin.

Según comentó el medio, el artículo fue hecho a medida para moldearse suavemente en el rostro de la actriz y asegurarlo dentro de la boca, detrás del labio.

En palabras de Kay Flawless, experta en tendencias, estos accesorios son conocidos como “statement pieces”, que basicamente son accesorios que se convierten en el punto focal del look.

“A menudo se combinan con maquillaje minimalista y muy pocas (o ninguna) otras piezas de joyería, ya que esta pieza de arte facial se lleva todo el crédito”, explicó.

La especialista añadió que los brazaletes de barbilla “tienen como objetivo acentuar la estructura ósea facial y llamar la atención sobre el rostro”. Por ello, se aconseja usarlos con un peinado hacia atrás y con hombros y escote libres para lucir la pieza, tal como lo hizo Jolie.

“A menudo se adaptan a personas con pómulos altos, cuello largo y cara ovalada“, concluyó Flawless.

Si estás interesada en adquirir el brazalete de la actriz, puedes hacerlo a través del sitio web de Berenato por un valor aproximado de 40 mil pesos chilenos (50 dólares).

Críticas divididas

Si bien una amplia mayoría de joyeros y del público en general apreció la joya que lució Jolie, hubo algunos que no estuvieron del todo convencidos con la opción de la también directora.

Así lo dieron a conocer ciertos cibernautas a través de redes como Twitter, donde expresaron sus opiniones sobre el llamativo brazalete de barbilla.

“Creo que nadie puede lucir ese brazalete de barbilla con tanta elegancia como Angelina Jolie”; “Esta debe ser la nueva tendencia en joyas”; y “¡Por favor, que alguien me explique como si tuviera 5 años para qué diablos es ese clip dorado entre su labio y barbilla!”, fueron parte de los comentarios.

No obstante, hubo algunos que también apuntaron a que, con este look, la actriz podría estar haciendo una apropiación cultural de los tatuajes tribales indígenas. “Sí, lo del brazalete de barbilla parece una apropiación cultural de los tatuajes faciales indígenas“, señaló @epiphonemenon, una de las usuarias.

Cabe señalar, que la apropiación cultural es “el acto de tomar o usar cosas de una cultura que no es la tuya, especialmente sin demostrar que entiendes o respetas esta cultura”, según explica el Diccionario de Cambridge.

Looks vintage

Pese a lo que pudiera pensarse, no todo el atractivo de Jolie se redujo a su inusual accesorio. Sus hijos también se llevaron grandes elogios tras asistir al evento con ingeniosos atuendos.

En conversación con el medio Entertainment Tonight, Jolie reveló que los looks de sus retoños en la alfombra roja eran absolutamente “vintage”.

Efectivamente, correspondían a estilos de vestir del pasado que lucieron con una gran actitud.

Incluso su hija mayor, Zahara, brilló en la première usando el vestido que su madre vistió en los Premios Óscar de 2014, una prenda vestido-joya dorada con transparencias y mangas largas en color piel.

“Mis hijos están todos mezclados con estilos vintage, e incluso con mis viejos vestidos de los Óscar. Nos pusimos todo lo antiguo y reciclamos mis cosas viejas“, declaró al medio.

Pero para Jolie, si bien enfocarse en lucir bella puede ser divertido, lo cierto es que siempre trata de enseñar a sus hijas a centrarse en la belleza interior.

Belleza interior

En un ensayo escrito para la revista Elle en 2019, en el que reflexionó sobre por qué el mundo necesita más mujeres malvadas, la actriz profundizaría sobre estos pensamientos.

“En mi trabajo, a menudo viajo a países donde sé que si fuera ciudadana allí, mis creencias y acciones como mujer podrían llevarme a la cárcel o exponerme a un peligro físico”, declaró.

A ello, agregó que “Visto desde esta perspectiva, las ‘mujeres malvadas’ son solo mujeres que están cansadas de la injusticia y el abuso. Mujeres que se niegan a seguir reglas y códigos que no creen que sean los mejores para ellas o sus familias. Mujeres que no renunciarán a su voz y sus derechos, incluso a riesgo de muerte o encarcelamiento o el rechazo de sus familias y comunidades”.

Por ello, la actriz reveló que con frecuencia “les digo a mis hijas que lo más importante que pueden hacer es desarrollar sus mentes“.

“Siempre puedes ponerte un vestido bonito, pero no importa lo que uses en el exterior si tu mente no es fuerte. No hay nada más atractivo, incluso podría decirse encantador, que una mujer con voluntad independiente y sus propias opiniones“, concluyó en su poderoso ensayo.