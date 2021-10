Lila Moss, hija de la supermodelo británica Kate Moss, ha recibido felicitaciones y apoyo internacional luego de desfilar con su bomba de insulina.

El hecho ocurrió hacia el final de la Semana de la Moda de Milán en “Fendace”, un evento conjunto entre las marcas Fendi y Versace.

En detalle, Moss portó su bomba Omnipod cerca de su muslo izquierdo mientras modelaba un traje de baño blanco con dorado de Fendi.

Ella misma publicó una foto y un video del momento en su cuenta de Instagram, pero no escribió nada respecto a la bomba. Sin embargo, sus seguidores lo hicieron notar.

Su decisión fue destacada, por ejemplo, por el portal inglés especializado Diabetes.

Sin embargo, no es primera vez que la joven visibiliza su enfermedad.

Según ELLE, Moss portó un medidor de glucosa en uno de sus brazos durante la Semana de la Moda de Londres, que se llevó a cabo entre el 16 y el 21 de septiembre recién pasado.

Para muchos es desconocido que la joven de 19 años padece diabetes tipo 1, enfermedad que causa un déficit absoluto de insulina y por ende una dependencia vital de esta de manera exógena, según la Universidad de Chile.

“Creo que mucha gente no sabe que tengo diabetes. No se ve de afuera así que nadie sabría solo con mirarte”, dijo en conversación con The Kit.

“Me gustaría ayudar lo más posible (en la causa de la diabetes). Hay muchas cosas que me gustaría probar”, añadió.

Al igual que su madre, Lila partió en el mundo de la moda a los 14 años y hoy en día es justamente ella quien maneja parte de sus contratos vía The Kate Moss Agency.