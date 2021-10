Este viernes Ricky Martin compartió un video en sus redes sociales para explicar los cambios en su rostro que tantos comentarios generaron hace unos días.

A través de sus Historias en Instagram, el artista puertorriqueño aseguró que todo se debió a una reacción alérgica por un producto de belleza, descartando haberse hecho alguna cirugía.

“Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados. Preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara. Y yo no me he hecho nada en la cara. Te lo juro”, comenzó señalando.

“Si me pongo bótox, si me pongo fillers se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder”, agregó.

“Pero ese día, el día de las entrevistas, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde simplemente me inflamé”, sostuvo.

“Pero fuera de eso, fue simplemente normal. Eso sí, no quise cancelar las entrevistas, aunque con toda la inflamación lo hubiese hecho para no tener que estar haciendo este video. Pero está todo bien. Insisto, mi vida está muy bien y yo estoy muy saludable”, aseveró.

“Los conciertos están de puta madre y seguiremos trabajando fuerte”, concluyó.

Los rumores sobre una supuesta intervención en su cara comenzaron el pasado lunes, cuando se dieron a conocer imágenes de diferentes entrevistas dadas por el artista para promocionar sus shows en el MGM Gran Garden de Las Vegas, en las que también aparecían como invitados Enrique Iglesias y Sebastián Yatra.

Una de las entrevistas fue la del programa norteamericano Today, en donde se le podía ver sin su ya clásica barba y con un rostro rejuvenecido, sin arrugas y bastante estirado.