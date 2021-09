El actor británico Asa Butterfield (24) estalló de rabia este domingo, a través de Twitter, luego del acoso que recibió por parte de algunos fanáticos. “¡Váyanse a la mierda!”, escribió en la red social.

El intérprete de Otis en la serie de Netflix Sex Education habría salido durante la noche de este sábado, en momentos en que un número indeterminado de personas se le habría acercado para fotografiarlo.

“Estoy tan cansado de que la gente me filme o tome fotos sin preguntar mientras salgo por la noche”, tipeó en un tuit que acumula casi 30 mil ‘me gusta’.

“De hecho mata mi estado de ánimo y mi noche. Váyanse a la mierda. Déjenme ser, por favor”, agregó.

Más tarde, en la misma red social, reconoció estar “tuiteando esto desde un taxi a casa después de que tuve que abofetear varios teléfonos esta noche”.

Tweeting this from a cab home after I’ve had to slap multiple phones out my face tonight

