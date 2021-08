En diálogo con la nueva revista de cultura y música urbana “Alto en Flow”, Pablo Chill-E desclasificó una desconocida anécdota junto a Bad Bunny.

Ocurrió durante la grabación de “Hablamos mañana”, una de las canciones de “YHLQMDLG”, disco que el puertorriqueño publicó en 2020 con el chileno como uno de sus invitados estelares.

“Bad Bunny es pulento ese machuca’o. Cuando me llamó, quedé loco, pero en ese momento no asumí todo eso que me dices”, respondió el rapero consultado por el rol protagónico que ha asumido en el auge del trap en Chile.

“Hoy es distinto, porque entiendo que los demás me ven y sienten que pueden lograr cosas así, no sé si soy el líder, pero sí sé que quiero ayudar a la unión del género en Chile, antes no lo hice porque no estaba ni ahí con ningún hueón, pero ahora me di el tiempo de conocer a los artistas nuevos”, agregó el puentealtino.

Consultado por los detalles del track donde coincidió con el autor de “Callaíta” (además del argentino Duki), Chill-E habló del curioso momento en que ambos intercambiaron letras.

“¿Y cómo sabís esa hueá? Ja, ja… Cuando grabé con el Bad Bunny, en un momento mientras estaba escribiendo mi chanteo como que me atrapé. Es que era la media experiencia y me ‘paranoié’, más encima me fumé un pito y era peor”, dijo Pablo.

“Este loco me preguntó si estaba bien, porque estaba atrapa’o en el celular y ahí me dijo ‘ponle esto’, y me dio tres versos. ¡Quedé loco! ‘Nunca nadie me ha escrito nada’, le dije. ¡Pero era el Bad Bunny, poh! Igual después se la devolví, porque esa parte del ‘toy vola’o a lo perrito’, esa es mía, ja, ja”, recordó.