La actriz Miranda McKeon, que saltó a la fama por interpretar a la antagonista Josie Pye en la famosa serie de época de Netflix Anne with an E, ha confesado que tiene cáncer de mama.

La joven, de sólo 19 años, reveló primero su diagnóstico el viernes pasado en su cuenta en Instagram, donde expresó: “¡El rosado es mi nuevo color! Es con un corazón triste pero esperanzado que les comparto la noticia de que recientemente fui diagnosticada con cáncer de mama. Tengo 19 años y las estadísticas dicen que las probabilidades de tener cáncer de mama a esta edad son 1 en un millón (en serio, búsquenlo en Google). Soy muy especial… pero ya lo sabíamos”.

En tanto, el martes publicó un nuevo texto, donde reveló más detalles sobre el estado de su cáncer, afirmando que “me siento frustrada”.

“Pese a que ayer fue una victoria (el cáncer está contenido en mi pecho derecho y en mis ganglios linfáticos derechos), mi médico me mostró cómo lucirá el próximo año y más, y eso se sintió como una derrota. Una gran derrota.

“Me siento frustrada porque estoy muy cansada y confundida como para concentrarme en las cosas que más amo”, añadió.

La actriz también describió actividades de su día a día, destacando cómo es que siente que le faltan las emociones para expresarse en este momento y cómo es que no puede hacer las cosas que querría hacer.

“Lo que más me molesta es que no tengo tiempo para ver a mis amigos. Y cuando los veo, es al final de la noche, cuando mi ánimo está amargo por la gran bofetada en la cara que me da la realidad”, relató.

Pero recalcó que “a pesar de esto, mi mente está en paz, sabiendo que eventualmente todas mis cosas favoritas volverán. Mi escritura en diarios, aún presente en esta forma, volverá. Mis hábitos de sueño volverán. Mi apetito volverá. Mis emociones volverán. Mi tiempo libre volverá”.