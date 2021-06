La celebridad chilena Pedro Pascal (46) irrumpió graciosamente, y con un chilenismo, en un video del novio de su hermana Lux Pascal, el actor José Antonio Raffo.

Mientras Raffo, conocido por sus apariciones en Perdona Nuestros Pecados (Mega), realizaba varias señales a la cámara, apareció el conocido intérprete en el plano.



“¿Qué chucha están haciendo? (sic)”, se escucha que dice, desatando risas de quien está filmando.

El momento fue compartido en la cuenta de Instagram de Raffo, quien escribió que “Pascal quiso interrumpir mi video ¡y terminó siendo mi video!”. “¿Qué chucha estaba haciendo, en todo caso? (sic)”, agregó.

El registro acumula más de 64 mil reproducciones, otros 8 mil ‘me gusta’ y decenas de comentarios de usuarios que se ríen del momento.

Recordemos que Pascal, actor de Wonder Woman 1984, The Mandalorian, Narcos y Game of Thrones -entre varias otras producciones internacionales-, llegó a Chile a comienzos de mayo para grabar un comercial de una marca de vino.

Su llegada a territorio nacional quedó en evidencia luego que el usuario de Instagram Diego Contreras, trabajador del aeropuerto, compartiera una fotografía con el actor.

La imagen fue viralizada y no faltaron los comentarios de celebración, donde incluso le ofrecieron empanadas y “hacerle calzones rotos” para recibirlo.