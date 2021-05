La cantante estadounidense Pink, de nombre real Alecia Beth Moore (41), llegó hasta los Billboard Music Awards de este domingo en familia, acompañada de sus dos hijos.

La ceremonia tuvo lugar en el Microsoft Theater, ex Teatro Nokia L.A. Live de Los Angeles, California, Estados Unidos, hasta donde también arribaron otros célebres artistas como Nick Jonas, Bad Bunny, la agrupación BTS, Becky G y The Weeknd.

La intérprete de Just give me a reason se mostró frente a la prensa junto a Willow (9) y Jameson (4), hijos también de su esposo Carey Hart, conocido ex piloto profesional de motrocross con quien está casada desde 2006.

La celebridad apareció con un brillante vestido rosa de escote; su hijo optó por un estilo vaquero con botas, sombrero, camisa blanca, blazer y jeans; la pequeña utilizó un tul con polera estampada de unicornio, chaqueta rosada y calzado animal print.

En el evento, en que también presentó parte de su repertorio, la artista fue homenajeada con la entrega del premio Icon Award, que según la revista US Magazine se entrega a “artistas destacados que han alcanzado la excelencia en las listas de Billboard y han dejado una marca indeleble en la música misma”.

“Amo lo que hago y amo a las personas con las que puedo hacerlo. Somos bastante buenos en lo que hacemos, pero no importaría si nadie viniera a vernos y jugar con nosotros (…) A todos ustedes, chicos, y en todo el mundo, gracias por venir (…) Este es un absoluto honor. Sueña en grande, porque ¿y si se hace realidad?”, dijo tras recibir el premio y saludar a sus pequeños en el teatro.

Recordemos que en abril de 2020 la cantante reveló que junto a su hijo se habían contagiado de covid-19, en una publicación en que también aprovechó de criticar al, entonces, gobierno de Donald Trump.

“Tuvimos síntomas de covid-19. Afortunadamente, nuestro médico de cabecera tuvo acceso a las pruebas y di positivo (…) Es un absurdo y fracaso absoluto de nuestro gobierno el no hacer las pruebas ampliamente más accesibles. Tenemos que hacer pruebas gratuitas y más accesibles para proteger a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos y nuestras comunidades”, escribió.

Mira más fotografías de la alfombra roja a continuación: