En 2014, Brendan Jordan, se hizo famoso a nivel mundial cuando aprovechó sus 30 segundos frente a las cámaras y no dudó en bailar como una diva al ritmo de la música de Lady Gaga.

El joven, que en ese momento tenía 14 años, asistió a la apertura de un centro comercial en Las Vegas sin pensar que una simple aparición frente a las cámaras de un noticiario local cambiaría su vida, para siempre.

En sólo un par de segundos, Brendan vio la cámara encendida e hizo lo suyo bailando tal y como lo hace su cantante favorita, causando sensación en miles que a través de las redes sociales lo descubrieron.

Aunque no ocultó su enojo cuando las cámaras dejaron de enfocarlo, el “niño diva” continuó con su popular performance que lo llevó a incluso, ser parte del show de Lady Gaga.

Han pasado 7 años desde ese momento y esto es lo que ocurrió con Brendan Jordan, el chico que bailó al ritmo de la coreografía de “Applause” en vivo para Estados Unidos.

Si la mañana del 9 de octubre de 2014 alguien le hubiera preguntado a Brendan Jordan cómo continuaría su vida, probablemente no tenía ni la menor idea de que cambiaría en 180 grados a partir de esa tarde.

Brendan, un amante de la moda, asistió a la inauguración del Downtown Summerling, un centro comercial del suburbio de Las Vegas donde vivía con su familia. Ahí fue cuando vio las cámaras y pensó, “¿Qué puedo hacer? para luego sentir que tenía que salir su esencia para estar en primer plano, declaró en The Queen Latifah Show.

El adolescente se transformó inmediatamente en viral al bailar la coreografía de Applause, el tema de Lady Gaga. Según contó en el talk show, en ese momento su teléfono no paró de sonar hasta en que un momento lo vio y notó que la mismísima Lady Gaga, a quien idolatraba, le había escrito directamente a través de Twitter.

La cantante, que en ese momento estaba de vacaciones, no dudó en comunicar a través de Twitter que había visto el video de Brendan bailando animadamente en la inauguración del centro comercial, además de posteriormente hablarle directamente para comentarle: “Un verdadero ‘monstruo’ (así llama a sus fans), que agarra la vida de la cara ¡por un beso!”.

“@ladygaga: Applause Choreagraphy kids video is viral, i cannot. I love him, where is he http://t.co/JHmtB3ZZhJ” OH MY GOD

— BRENDAN JORDAN | #BLM (@brendanwjordan) October 16, 2014