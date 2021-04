El vocalista de la banda estadounidense Maroon 5, Adam Levine, compartió una fotografía utilizando un vestido junto a toda su familia. “Las chicas sólo quieren divertirse”, fue su mensaje.

La imagen llegó a través de Instagram este martes, y ya alcanza más de un millón de ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

En ella, el intérprete de She will be loved y Girls like you aparece usando el atuendo con tonalidades rosa y blanco, tomado de la mano junto a su esposa Behati Prinsloo, con quien contrajo matrimonio en 2014.

También aparecen sus dos pequeñas hijas, Dusty Rose, de 4 años, y Gio Grace, de 3.

Chilenos no olvidan

Decenas de chilenos acudieron rápidamente a la publicación para comentar y recordar su bullado paso por la última versión del Festival de Viña del Mar en 2020.

En ese momento, recordemos, la banda llegó tarde a la Quinta Vergara y el músico se presentó con un atuendo inusual para lo que suele verse en este importante escenario nacional, con jeans y un polerón roto y que parecía tener manchas de cloro o pintura.

La gente, además, pudo notar su cantar desganado y hasta desafinado, y el carisma por el cual es conocido estaba totalmente ausente. Incluso, habían pedido no interactuar con los animadores y no recibieron ningún premio del público.

La guinda de la torta, no obstante, llegó cuando se filtró un video que muestra a Levine tratando de “Fucking town” (ciudad de mierda) y “Assholes” (imbéciles) a Viña del Mar y a la producción, para luego acusar que “esto es un programa de televisión… no un concierto (…) no es posible”.

“Hola, olvidón”, “el mañas”, “está dando la espalda, de la misma forma que la dio al público del Festival de Viña del Mar”, “ni perdón ni olvido” y “podrías hacerte un vestido con la bandera”, son algunos de los comentarios que se leen.

Mira algunos a continuación: