El reconocido rapero norteamericano DMX se encuentra con soporte vital en un hospital de Nueva York.

Según detalló su manager Steve Rifkind al sitio TMZ, el artista permanece en coma y su condición no ha cambiado mayormente.

A su vez, el citado medio añade que este miércoles será una jornada crítica que podría determinar su evolución.

Durante ese día los médicos realizarán una serie de pruebas para determinar el nivel de función cerebral del cantante. Con un pronóstico para nada alentador, dichos test orientarán las decisiones que la familia podría tener que tomar.

“DMX está actualmente en soporte vital y en coma. Hay varias personas con información inexacta sobre su bienestar y eso no es útil ni productivo”, indicó su representante.

“Mañana (miércoles) se someterá a más pruebas sobre su función cerebral y su familia determinará qué es lo mejor a partir de ahí. Agradecemos sus oraciones y apoyo”, agregó.

Cabe señalar que a las afueras del recinto médico se ha congregado una gran cantidad de fans para entregar su apoyo al cantante.

Recordemos que el músico sufrió un ataque cardiaco pasadas las 23:00 horas del viernes. De inmediato, fue trasladado de urgencia al Hospital de White Plains, donde por estas horas se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos luchando por su vida.

Reportes primarios entregados por TMZ indicaron que el músico había sufrido una sobredosis de alguna droga no especificada.

A lo largo de su carrera, el intérprete de hits como How’s It Goin’ Down y Party Up ha enfrentado diversos episodios relacionados al consumo de drogas. De hecho, Earl Simmons -su nombre real- estuvo en rehabilitación en 2019.