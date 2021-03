La actriz española Ester Expósito (21) se ha convertido en una de las celebridades más reconocidas en la industria del espectáculo en España. Con más de 26 millones de seguidores en Instagram, su caso ya se convirtió en un tema de estudio en especialistas en Marketing. ¿Cómo llegó a tener tanta fama?

La joven se hizo conocida tras aparecer en la serie de Netflix de 2018 Élite, donde interpretó a Carla Rosón, una adinerada y estratégica estudiante del colegio Las Encinas que intenta ocultar el asesinato de Marina en manos de su novio Polo. Eso, al menos en la primera temporada.

Previamente había tenido apariciones en Vis a vis, Centro Médico y Estoy Vivo. Más tarde fue fichada para Veneno, Alguien tiene que morir y La Caza. Monteperdido.

Con sus millones de seguidores en la red social, la actriz logró superar a las reconocidas celebridades europeas Georgina Rodríguez (23,9 millones) y Úrsula Corberó (20,9 millones).

Fue por esta razón que la consultora en marketing y análisis de datos de imagen de celebridades, Personality Media, analizó cuáles son las implicancias de su éxito y la actriz llegó a convertirse en un caso de estudio.

“La popularidad de Ester es muy alta entre las mujeres, sobre todo entre aquellas menores de treinta años. En ese grupo, más del ochenta por ciento de la gente que encuestamos la conoce”, explicó Santiago de Mollinedo, director de la agencia, a la revista Hola!

“En ese grupo de mujeres jóvenes que más la conoce, Ester destaca por cuatro atributos, en los que consigue sus mejores notas: modernidad (8,3), atractivo (8,3), marca tendencia (8) y elegancia (7,5)”, agregó.

Para el experto, su éxito se explica en parte por su participación en la serie de Netflix, que según el periódico El Mundo fue vista en más de 20 millones de hogares sólo tras el primer mes de su estreno.

“Ella ha logrado entrar en un mercado de 650 millones de personas, donde además el consumo de redes sociales es muy elevando. Ha ido generando un volumen de seguidores de cada país de esa región”, sostuvo de Mollinedo.

Al menos hasta octubre de 2020, el video con más reproducciones en la historia de Instagram le correspondía a la española.

Se trata del registro de sólo 20 segundos en el que la actriz aparece bailando el ritmo urbano de El efecto, con impecables movimientos de cadera. El video fue publicado el 11 de abril de 2020 y a marzo de 2021 acumula más de 87 millones de reproducciones, casi el doble de la población de toda España.

Por otro lado, de Mollinedo atribuyó su gran cantidad de seguidores a su papel de Cayetana Aldama en Alguien tiene que morir, serie española-mexicana de Netflix en la que compartió reparto con su novio, Alejandro Speitzer.

Esto, según explicó, debido a que “los medios de comunicación latinoamericanos hacen especial hincapié en su figura y, ante tanta atención, muchos perfiles femeninos se disparan en seguidores”.

Expósito ha atraído a importantes marcas de vestuario y accesorios, con lo que se convirtió en una de las más relevantes influencers hispanohablantes de redes sociales. Bulgari e Yves Saint Laurent Perfumes, entre ellas.

Sobre su futuro en la plataforma, el especialista advirtió que “va a depender de cuándo llegue su siguiente éxito”.

La actriz dejó Élite y no será parte de la cuarta temporada que todavía no tiene fecha de estreno. No obstante, según publicó La Vanguardia, la celebridad estaría preparando su regreso para una quinta parte.