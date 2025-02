Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), desde enero de 2025 está en vigor un nuevo avalúo de Bienes Raíces no Agrícolas para sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros en áreas urbanas, lo que afectará el valor fiscal de las propiedades y las contribuciones. Este proceso solo involucra propiedades desocupadas y sin edificaciones terminadas, identificadas por las municipalidades en noviembre de 2024, según la Ley N° 21.078. El SII define los terrenos no construidos, las propiedades abandonadas y los pozos lastreros, y proporciona información completa en su sitio web para que personas naturales o jurídicas consulten su reavalúo con la Clave Tributaria o Clave Única.