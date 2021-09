Banco Santander lanza 1.000 Becas Santander Languages | English to Boost your Career - University of Pennsylvania, para reforzar el dominio de la lengua inglesa en entornos profesionales. La convocatoria está diseñada para mayores de 18 años, no nativos en lengua inglesa, interesados en hacer progresar sus carreras. Se podrán solicitar en www.becas-santander.com hasta el 23 de noviembre.