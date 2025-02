WOM Chile presentó ante el Tribunal de Quiebras de Delaware su propuesta de nuevo directorio para cuando la empresa deje el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Es decir, cuando la empresa de telecomunicaciones termine su proceso de reestructuración, y siempre que el Tribunal otorgue el visto bueno.

Dentro de la propuesta, se mencionan varios nombres, incluido el conocido Chris Bannister (Tio Wom), que volvería a la compañía como CEO, luego de haber asesorado al grupo de bonistas Ad Hoc.

Con esto, se confirma su tercera vez al frente de WOM.

Chris Bannister (Tío WOM) volverá como CEO

El reconocido exCEO de WOM fue el que ingresó a la empresa a una reestructuración bajo la ley estadounidense, en un contexto donde enfrentaban problemas para cumplir con sus obligaciones financieras -luego acusó que los inversores no entregaron los recursos comprometidos a la firma-.

Tras esto, se decidió reemplazar a Bannister con Martín Vaca Narvaja. En paralelo, el Tío WOM comenzó a asesorar a los mencionados bonistas, que terminaron por cerrar un acuerdo de reestructuración.

Al respecto, Narvaja dijo estar orgulloso respecto a este nuevo paso, “la presentación ante el Tribunal de los cinco miembros que integrarán el Directorio de la Compañía una vez reorganizada”.

Sobre esto, se mencionan como directores a Mauricio Ramos (presidente), Claudio Muñoz, Alejandro Puentes y Eugene Davis. Martín, por su parte, pasaría a ser asesor para el directorio.

También, el actual gerente general de WOM agradeció al “compromiso inquebrantable” del equipo que lo ha acompañado en este tiempo.

“Le doy una cálida bienvenida a Chris y estoy absolutamente convencido de que, bajo su liderazgo y dedicación incansable, el apoyo del nuevo Directorio y el AHG, la compañía continuará su camino de crecimiento y seguirá liderando la transformación de la industria de telecomunicaciones en Chile”, concluyó.

Por su parte, Bannister dijo “felicitar a Martín por liderar un proceso profesional y muy bien ejecutado, manteniendo la energía y la cultura de WOM en alto”.

“Estoy ansioso por trabajar con él durante la fase final y la transición. Una vez que salgamos del Capítulo 11, WOM tendrá una gran oportunidad para seguir creciendo gracias a sus capacidades en 5G. Keep the passion and let’s get the show on the road”, dijo el Tío WOM.