El Canal de Panamá rechazó este miércoles la afirmación del Gobierno de Estados Unidos de que el país centroamericano había aceptado no cobrar a sus barcos por el tránsito por la vía interoceánica.

Tal anuncio llegaba tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, en medio de las presiones del presidente Donald Trump.

“En atención a publicación divulgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Autoridad del Canal de Panamá, facultada para fijar los peajes y otros derechos por transitar el Canal, comunica que no ha realizado ajuste alguno a los mismos”, anunció la entidad en un comunicado.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), independiente por mandato constitucional del Gobierno panameño, añadió, sin embargo, en tono conciliador, que con “absoluta responsabilidad” están “en disposición para establecer un diálogo con los funcionarios pertinentes de los Estados Unidos respecto al tránsito de buques de guerra de dicho país”.

La reacción de la ACP llegó después de que horas antes el Departamento de Estado de EEUU, en un mensaje en la red social X, anunciase que “el Gobierno de Panamá ha acordado no cobrar más tarifas a los buques del Gobierno de los Estados Unidos que transiten por el Canal de Panamá, lo que le permite ahorrar millones de dólares al año”.

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O

— Department of State (@StateDept) February 6, 2025