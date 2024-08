La empresa india fabricante de patinetas eléctricas, Ola Electric Mobility, fundada en 2017 por el multimillonario Bhavish Aggarwal -considerado ‘el Elon Musk indio’-, cotizó ayer viernes por primera vez en la bolsa con sus acciones situándose en 91,20 rupias (1,09 dólares) al cierre del parqué indio.

Los títulos de la empresa repuntaron un 20% (15,20 rupias/ 18 centavos) desde las 76 rupias por título (91 centavos) en la apertura de la jornada, hasta alcanzar su precio definitivo pasadas las 12:30 (7:00 GMT).

En total, los inversores valoraron la compañía en 4.800 millones de dólares en su debut bursátil, lo que ha convertido la salida a bolsa de Ola en la mayor oferta pública de venta en la India en todo 2024.

“La India es ahora uno de los mercados de vehículos de dos ruedas más grandes del mundo (…) Puede que hayamos vencido a nuestros detractores y a los incrédulos construyendo algo de lo que todos podemos estar orgullosos”, se congratuló el fundador de Ola en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

