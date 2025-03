Para explicar el incumplimiento de la meta fiscal del año 2024 y el Informe de Finanzas Públicas de febrero, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, asistió este miércoles a la Comisión de Hacienda del Senado.

Y es que, según cifras del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el déficit de 2024 alcanzó un 3,2% del PIB, superando en 1,3 puntos la meta de 1,9% fijada en el decreto de política fiscal.

Al respecto, el ministro Marcel defendió la gestión fiscal, y sostuvo que las proyecciones y políticas fiscales fueron razonables. Asimismo, dijo que las desviaciones se debieron principalmente a factores externos y volátiles, como el precio del litio y las variaciones en la recaudación tributaria.

Marcel defiende gestión fiscal en medio de críticas y recomendación de recorte

“Nosotros no argumentamos que la diferencia en el balance estructural sea producto de una emergencia. No fue producto de una emergencia. (…) en dos componentes de ingresos importantes, hubo una diferencia muy grande no compensada. Presupuestamos algo que era un 40% más bajo. Aun así, los ingresos del litio fueron la mitad de esa parte que se podía gastar”, explicó el jefe de Hacienda.

Por su parte, el CFA recomendó ajustes al gasto público este año por US$1.554 millones, sin afectar la inversión de capital para no frenar el crecimiento.

El presidente del organismo, Jorge Rodríguez, sostuvo que este desvío es “extraordinario” para un año sin crisis y que representa un desafío para la sostenibilidad fiscal del país.

Según explicó Rodríguez, “el balance estructural alcanzó un déficit del 3,2% del PIB, desviándose 1,3 puntos del PIB de la meta del 1,9 que está en el decreto de política fiscal. El CFA considera que esto es un desvío extraordinario para un año sin crisis, ya que supera los promedios históricos de desviaciones (2001-2023) en años sin crisis ni eventos extraordinarios”, apuntó el presidente de la CFA.

En abril, el ministerio de Hacienda debe presentar un plan correctivo en el próximo Informe de Finanzas Públicas, sobre el cual el CFA deberá pronunciarse en 30 días.

Al respecto, los senadores miembros de la comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma (UDI) y Ricardo Lagos Weber (PPD), se mostraron escépticos a cómo se realizará el reajuste.

En su recomendación de recorte fiscal, el Consejo Fiscal Autónomo también propuso mejorar la eficiencia del gasto, optimizar las proyecciones de ingresos y fortalecer la transparencia fiscal.