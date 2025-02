El presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras recomendar en sus redes sociales un proyecto cripto llamado Viva la Libertad Project, cuyo token, $LIBRA, sufrió un desplome abrupto en cuestión de horas.

Este episodio despertó el recuerdo de un antecedente similar: en 2021, cuando aún era diputado, Milei promovió CoinX, una plataforma que prometía altos rendimientos y que posteriormente fue denunciada por estafa.

Para aquel momento, el libertario elogió abiertamente a la empresa y aseguró que representaba una solución financiera para los argentinos frente a la inflación. Sin embargo, un año después, la Comisión Nacional de Valores (CNV) prohibió sus operaciones por no estar habilitada para ofrecer inversiones.

El colapso de CoinX dejó a miles de inversores con pérdidas millonarias, un desenlace que parece repetirse con la criptomoneda promovida recientemente por el mandatario.

El caso CoinX: la recomendación de Milei y la denuncia por fraude

CoinX se presentó como una plataforma de inversión que aseguraba rendimientos mensuales en dólares de hasta un 8%, una propuesta sumamente atractiva en el contexto inflacionario que atravesaba Argentina en 2021.

La empresa afirmaba operar con algoritmos de trading automatizado para garantizar ganancias constantes. Sin embargo, expertos del sector financiero advirtieron que tales tasas eran insostenibles y compararon su funcionamiento con un esquema Ponzi, afirma el medio asociado Perfil.

“Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles CoinX World de parte mía así los asesoran con lo mejor”, expresó Milei en una publicación de Instagram en 2021.

Poco después, la CNV ordenó el cese de las operaciones de CoinX tras determinar que no tenía autorización para operar en el mercado financiero.

En 2023, la empresa fue denunciada por fraude ante el juzgado del juez Ariel Lijo y, ese mismo año, la Policía Federal allanó 23 oficinas y domicilios vinculados a la firma en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

Mientras tanto, miles de damnificados reclamaban la devolución de sus inversiones.

A pesar del impacto del caso, Milei se desentendió de cualquier responsabilidad. “Yo solo di mi opinión”, argumentó en una entrevista, y señaló que cobró por ello.

Al ser consultado por la presunta estafa, explicó: “A mí la gente de CoinX me llamó y me pidió una opinión profesional. Les pedí que me mostraran cómo funcionaba el negocio (…) y en ese sentido, el negocio no tenía ningún problema”. Sin embargo, reconoció que “ellos no quisieron modificar algunas cuestiones que les fui marcando, y yo decidí no seguir haciendo cosas con ellos”.

Cabe destacar que, en esta ocasión, Milei ahora como presidente dijo en una entrevista televisada que -respecto a $LIBRA- “yo como un tipo superentusiasta de la tecnología, y frente a la posibilidad de una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, si, agarro y le doy difusión”.

El “criptogate” de $LIBRA: la supuesta estafa cripto en torno a Milei

Este viernes 14 de febrero, el presidente volvió a protagonizar un escándalo financiero tras recomendar en sus redes sociales el token $LIBRA, parte del proyecto Viva la Libertad Project. En su publicación, aseguró que la iniciativa tenía como objetivo atraer inversiones extranjeras y financiar pequeñas empresas argentinas.

“La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, publicó Milei, junto con un enlace a la página oficial del proyecto. Su respaldo provocó un alza meteórica en el valor del token, que pasó de 0,3 centavos a un pico de US$4,978 en pocas horas.

Sin embargo, el entusiasmo duró poco: el precio de $LIBRA se desplomó a US$0,99 en menos de un día, generando sospechas de que se trataba de un ”Rug pull”, una estafa en la que los desarrolladores inflan artificialmente el valor de un activo para atraer inversores y luego retiran los fondos, dejando a los compradores con pérdidas irreparables.

Ante la creciente controversia, Milei eliminó su publicación y se desligó del proyecto.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, aclaró el Presidente en un posteo de X (extwitter).

Y disparó contra quienes lo cuestionaron: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

En medio del escándalo, la compañía Kip Protocol, vinculada al desarrollo del token, intentó calmar a los inversores: “Hoy se lanzó el ambicioso proyecto Viva la Libertad para ayudar a las empresas privadas de Argentina y la moneda $LIBRA ha sido un éxito. Queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo”.

Asimismo, desde la empresa enfatizaron en que Milei no tiene participación en la iniciativa. “Para responder a todas las preguntas: nos gustaría aclarar que este es un proyecto de empresa privada, el presidente Milei no estuvo ni está involucrado en el desarrollo de este proyecto, como él mismo ha mencionado”, señalaron en un comunicado.