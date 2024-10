Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Unión Europea aprobó sacar a Antigua y Barbuda de su lista de paraísos fiscales debido a la modificación de sus normas sobre intercambio de información fiscal, manteniendo a once jurisdicciones en la lista. Antigua y Barbuda fue incluida en octubre de 2023 por una evaluación negativa de la OCDE, pero tras los cambios implementados, la organización le ha concedido una revisión futura. La lista negra, que se actualiza cada seis meses, incluye jurisdicciones que no cumplen estándares de transparencia fiscal, sin embargo, no conlleva sanciones económicas. Por otro lado, se actualizó la lista gris, donde ahora figura Antigua y Barbuda. Armenia y Malasia salieron de esta lista por enmendar regímenes fiscales perjudiciales, mientras que Vietnam obtuvo más tiempo para cumplir con el requisito de información fiscal país por país. La UE volverá a evaluar todo en febrero de 2025.